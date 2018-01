(Görüntülü Haber) İşsiz kalınca eşiyle çay ocağı açtı

KIRKLARELİ'nin Babaeski ilçesinde, çalıştığı fabrikanın kapanmasıyla işsiz kalan İlker Bora, aldığı tazminatla eşi Berrin Bora'yı da ortak ederek, çağ ocağı açtı. Kadın eli değdikten sonra çay ocağında müşterilerin arttığını söyleyen Berrin Bora, "Ben, eşimi zaman zaman kıskansam da onunla birlikte çalışmak çok zevkli. Hayatımızı her anlamda ortaklaşa yaşıyoruz" dedi. Babaeski ilçesinde, çalıştığı fabrikanın 2015 yılında kapanmasıyla işsiz kalan 1 çocuk babası İlker Bora (40), aldığı tazminatın bir bölümü ile borçlarını öderken, 18 yıllık eşi Berrin Bora'nın (40) tavsiyesiyle çay ocağı açtı. İşin başına geçen Berrin Bora, çay ocağına gelenlerin masalarda oyun oynamasını yasaklayıp, kadın müşteri sayısını artırdı. Bora, "Yaklaşık 3 yıl önce eşimin çalıştığı fabrika kapandı. Biz de böyle bir iş yapmaya karar verdik. Birlikte esnafa çay dağıtıyoruz. Ben asıl muhasebeciyim. Ticaret lisesi mezunuyum. Muhasebecilik yapmadım. Şimdi kendi işimin muhasebeciliğini yapıyorum. Üniversiteye hazırlanan bir kızım var. Buradan kazandığımız parayla onu okutuyoruz. İşlerimiz çok iyi ve her geçen gün daha çok müşterilerimiz artıyor. Buradan kazandığımız parayla evimizi, arabamızı da aldık. Fabrika kapanıp, işsiz kalmasaydı eşim böyle bir iş yeri sahibi olamayacaktık" diye konuştu. "KİMSE 'İŞ YOK' DEMESİN, CESARETİ OLSUN" İş yerinde olduğu gibi evde de her şeyi beraber yaptıklarını anlatan Berrin Bora, şöyle devam etti: "Sabah eşim, işyerini açıyor. Akşam birlikte eve gidiyoruz. Evde temizliği ve yemeği de birlikte yapıyoruz. Eşim, evin tozunu alıyorsa ben de yemek yapıyorum. Yaşamı ortak paylaşıyoruz. Ben, eşimi zaman zaman kıskansam da onunla birlikte çalışmak çok zevkli. Hayatımızı her anlamda ortaklaşa yaşıyoruz. Burada çarşı esnafı çaylarımızı çok beğeniyor. Buraya daha önce sadece erkekler gelip, az da olsa masalarda oyun oynanıyordu. Ben oyunu kaldırdım. Burada oyun oynanmasını istemedim. Sadece erkeklerin geldiği bir yer olmaktan çıktı burası. Şu an erkekler de geliyor ve sohbet ediyoruz. Kadınlar da geliyor. Kadınlar, hiçbir şeyden korkmasın. Her şeyin üstesinden gelebilirler. 'İş yok' kimse demesin. Her yerde iş var. Sadece insanların çalışmak için gönlü olsun. Cesareti olsun." "EŞİM, BENDEN DAHA İYİ KAHVE YAPIYOR" İlker Bora ise, 16 yıl çalıştığı şirketinin kapanmasından 3 yıl sonra çay ocağı açmaya karar verdiklerini anlatarak, şunları söyledi: "İyi ki açmışız. Maddi olarak geçim sıkıntısı çektiğimiz dönemlerde aldığım tazminatla bu iş yerini açtık. Çok iş aradım. Bulamadığım için böyle karar aldık. İşsiz kalmasaydım belki böyle bir iş yeri sahibi olamayacaktım. Eşimle çalışmak çok güzel. Buradan kazandığımız parayla kızımızı okutuyoruz. Bu yıl üniversite sınavına girecek. Emekliliğimize 6 yıl kaldı ikimizin de. Kira ve sigortamızı beraber kazandığımız parayla ödüyoruz. Kıskançlık zaman zaman oluyor. Eşimle çalışmak çok güzel. Ben dışarıda olduğum için kasayı, dükkanı emanet ettiğimde gözüm arkada kalmıyor. Eşim, benden daha iyi kahve yapıyor. Ben kahve yaptığımda müşteri hemen fark ediyor. Müşteri potansiyeli arttı. Herkese eşiyle iş yeri açıp birlikte çalışmalarını öneriyorum."