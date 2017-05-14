(Görüntülü Haber) İsrailli şarkıcı David D'eor, Edirne sinagogunda konser verdi

EDİRNE’de iki yıl önce Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restore edilerek ibadete açılan Edirne tarihi büyük sinagogunda İsrailli şarkıcı David D’eor konser verdi. Konsere katılan Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, "Hepimizin tasası, sevinci bir. Biz arkamızda tek bir millet olarak hep böyle birlikte yaşanmışlıklar bırakırız. Kudüs, İstanbul ve bütün dünya buralar bizim ortak coğrafyamız" dedi.



Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restore edildikten sonra ibadete açılan Edirne Tarihi Büyük Sinagog, ünlü İsrailli şarkıcı David D'eor konserine ev sahipliği yaptı. Konsere Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, CHP İstanbul Milletvekili Şafak Pavey, Edirne Valisi Günay Özdemir, Vakıflar Genel Müdürü Adnan Ertem, İsrail'in İstanbul Başkonsolosu Shai Cohen, Türk Musevi Cemaati Başkanı İshak İbrahimzadeh, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. İlber Ortaylı, ve kalabalık bir davetli grubu katıldı.



Avrupa’nın en büyük sinagoglarından birinde farklı dinlere mensup kişilerle bir araya olmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, coğrafyanın ortak miras olduğunu söyleyedi. Kayrak, "Avrupa’nın en büyük sinagogunda Musevi ve dine mensup kardeşlerimizle iki güzel mutluluğu bir arada yaşıyoruz. Yahudi kardeşlerimizin bayramı kutlu olsun. Ayrıca bugün Türkiye Yahudileri hahambaşı seçimini başarıyla gerçekleştirdi. Yeniden seçilen hahambaşımız İsak Haleva’ya da başarılı çalışmalar diliyorum. Bir teşekkürüm de İsak İbrahimzade kardeşime. Bütün özel günlerde ve bayramlarda beni davet ettikleri için. İşte zaten biz buyuz, biz hepimiz, aynı dağın yeliyiz, aynı sudan içmişiz. Hepimizin tasası, sevinci bir. Biz arkamızda tek bir millet olarak hep böyle birlikte yaşanmışlıklar bırakırız. Kudüs, İstanbul ve bütün dünya buralar bizim ortak coğrafyamız ve ben yine evvelsi gün Bosna’daydım. 1990’lı yıllarda çıkan savaşlarda yok edilen Foça caminin yeniden açılması merasimine yine orada yaşayan bütün din adamlarıyla iştirak ettik. Aynı zamanda Vakıflar Genel Müdürlüğümüz, muhteşem Alaca camiini yeniden yapıyor. Ve bizden Mostar’da büyük katedralin restorasyonunu bitirmemizi talep ettiler. Biz ona peki dedik. Bunlar bizim hepimizin ortak mirası, kültürel değerleri. Edirnemiz de bu muhteşem sinagog dolayısıyla Avrupa’nın en büyük sinagoguna sahip olma unvanını bize veriyor. Bizim başkentimiz Edirne, tarihimizin önemli şehirlerinden Edirne, hem Avrupa’nın en büyük sinagogunu barındırıyor, hem İslam mimarisinin en muhteşem eseri Selimiye’yi barındırıyor. Bugün maalesef alçakça bir saldırıya uğrayan Edirne Belediye Başkanımıza geçmiş olsun dilekleri iletiyorum" diye konuştu.



Açılış konuşmalarının ardından sahne alan İsrailli şarkıcı David D’eor, tanınmış opera parçalarının yanı sıra sinagog ilahileri seslendirdi.