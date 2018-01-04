(Görüntülü Haber) İsrafı önlemek için Vakfıkebir ekmeği önerisi

Fatih TURAN/VAKFIKEBİR (Trabzon), () - TRABZON’da fırıncılar, Vakfıkebir ilçesinde üretilen ve yapılış şekli, pişirilmesi, tadı, uzun süre bayatlamayan özelliğiyle ün kazanan ‘Vakfıkebir ekmeği’ formülüyle israfın önüne geçilebileceğini belirtiyor. İlçede 1897 yılında açılan ilk taş fırınla başlatılan ve yapılış şekli, pişirilmesi, tadı, uzun süre bayatlamayan özelliğiyle ün kazanan ‘Vakfıkebir ekmeği’ geleneği, devam ediyor. Bölgede yayla kültürü gereği hayvancılıkla uğraşan ve ilkbaharda yaylaya çıkan ailelerin uzun süren yolculukları sırasında bayatlamayan ekmeğe duydukları ihtiyaç üzerine bir asrı aşkın süredir üretilen Vakfıkebir ekmeğine ilgi, gün geçtikçe artıyor. Geçmişi yüzyıllar öncesine dayanan Vakfıkebir ekmeğinin, uzun süre tazeliğini koruma özelliği başta olmak üzere fırını, suyu, odunu, unu, mayası, havası, şekli, ağırlığı ve pişiren ustasının mahareti gibi özellikleri önem taşıyor. Ticari mayaların yanı sıra kendi hamurundan elde edilen ekşi maya kullanılarak, üretilen Vakfıkebir ekmeği, özellikle son zamanlara yabancı turistlerin de ilgisini çekmeye başladı. Trabzonlu fırıncılar uzun süre bayatlamayan ekmeğin israfı önleyebileceğini belirtiyor. 'UZUN SÜREDE PİŞİRİLİYOR' İlçede 10 yılı aşkın süredir fırın işletmeciliği yapan Orhan Sağlam, Vakfıkebir ekmeğinin asırlık tarihine dikkat çekerek, "Uzun yıllardır ilçede, Vakfıkebir ekşi maya ile dünyanın en leziz ekmeğini üretiyoruz. Vakfıkebir ekmeği, kendi hamurundan üretilen ekşi maya ile yapılıyor. Kısa vadede bu ekmek bayatlamıyor. Böylece israfı önleyebiliriz. 1 hafta 10 gün tazeliğini koruyabilen bir ekmek. Uzun sürede pişiriliyor. Özellikle odun ateşinde, taş fırında pişiriliyor. Ekmeğimizin bir asrı aşkın bir kaliteli serüveni var. Biz de bu geleneği sürdürmeye çalışıyoruz" dedi.