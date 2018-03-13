(Görüntülü Haber) Isparta, şehidini uğurladı

AĞRI'nın Doğubayazıt ilçesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Göksel Koç (40), memleketi Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı askeri törenle, son yolculuğuna uğurlandı. Törende, şehidin 5 yaşındaki kızı Ecem Naz Koç, askeri üniforma giydi. Doğubayazıt ilçesindeki Ağrı Dağı eteklerindeki Güngören köyü kırsalında, dün PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan evli ve 2 çocuk babası Uzman Çavuş Göksel Koç'un cenazesi, dün gece askeri uçakla Isparta Süleyman Demirel Havalimanı'na getirildi. Keçiborlu Devlet Hastanesi'ne konulan şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, bu sabah Keçiborlu Belediyesi'ne ait cenaze aracıyla alınarak, Kozluca köyündeki baba evine getirildi. 5 BİN KİŞİ KATILDI Türk bayraklarıyla donatılan baba evinin önünde şehit Uzman Çavuş Koç için helallik alındı. Bu sırada şehidin eşi Banu Koç, tabuta sarılıp gözyaşı döktü. Alınan helalliğin ardından şehit Koç'un naaşı, Kozluca Köyü İlkokulu bahçesinde oluşturulan tören alanına getirildi. Törene, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Isparta Valisi Şehmus Günaydın, Burdur Valisi Şerif Yılmaz, Ak Parti Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç, şehidin yakınlarının yanı sıra çevre ilçe ve köylerden gelen yaklaşık 5 bin kişi katıldı. KIZI ASKERİ ÜNİFORMA GİYDİ Bakan Süleyman Soylu, tören alanında şehidin annesi Meryem Koç, eşi Banu Koç, erkek kardeşi Ethem Koç ve kız kardeşi Selma Koç'a taziye dileklerinde bulundu. Şehidin kızları Sıla (13) ile Ecem Naz (5) da cenaze törenine katıldı. Törende küçük Ecem Naz askeri üniforma giydi. Şehidin yaşlılıktan dolayı Uluborlu ilçesindeki bir rehabilitasyon merkezinde kalan babaannesi Kezban Koç ise tören alanına sedye üzerinde getirildi. Şehidin özgeçmişinin okunmasının ardından öğle vakti cenaze namazı kılındı. Namazın ardından şehidin annesi Meryem, eşi Banu ve kızı Ecem Naz Koç, tabuta sarılıp gözyaşı döktü. Şehit Jandarma Uzman Çavuş Göksel Koç'un cenazesi törenin ardından köy mezarlığındaki şehitlikte 1999 yılında Hakkari'de şehit olan Jandarma Komando Er Ramazan Yiğit'in mezarının yanına defnedildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin de şehidin mezarına toprak attı. Şehidin baba evinde ve cenaze töreni boyunca din görevlileri tarafından dua okundu. Şehidin ağabeyi Astsubay Başçavuş Ali Koç'un yaklaşık 10 yıl önce kızı ve eşinin öldüğü trafik kazası sonrası yatalak hale geldiği ve yaklaşık 2 yıl önce yaşamını yitirdiği, şehidin babası Şenel Koç'un ise 14 yıl önce hayatını kaybettiği ifade edildi.