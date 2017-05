(Görüntülü Haber) Isparta'da yenilenen taksilere 'Kadına Şiddete Hayır' çıkartması

Mehmet ERÇAKIR-Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, () - ISPARTA'da ÖTV muafiyeti sonrası yenilenen 90 ticari taksi törenle hizmete alındı. Yenilenen taksilere 'Kadına Şiddete Hayır' kampanyası kapsamında üzerinde 'Sessiz kalmayın, arayın' ibaresiyle Acil Yardım Hattı numarasının yazılı olduğu çıkartmalar yapıştırıldı.



Hükümetin ticari araçlarda ÖTV muafiyeti uygulaması ile Isparta'da yenilenen taksiler görücüye çıktı. Isparta Şoförler ve Otomobilciler Odası, yenilenen sıfır kilometre 90 taksi için Hükümet Meydanı'nda toplu tanıtım ve hizmete giriş töreni düzenlendi. Vali Şehmus Günaydın ile ÖTV muafiyeti uygulamasının 2019'a kadar uzatılmasında önemli rolü olan TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Ak Parti Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç'in katılımıyla düzenlenen törende yeni taksiler düğün arabası gibi süslendi, dua okundu ve kurban kesildi.



Isparta'nın ilk taksilerinden nostaljik Murat 124 taksi de yeni taksilerin tanıtım töreninde 'yorgun taksi' olarak sergilendi. Vali Günaydın ile Milletvekili Bilgiç, Murat 124 ve yeni bir taksiyle 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda tur attı.



Şoförler Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi, Isparta Şoförler Odası Başkanı Ahmet Tural, ÖTV muafiyetiyle ilgili, "Şoför camiası olarak yaşı geçmiş, ekonomik ömrünü doldurmuş ticari araçlarını değiştirmek isteyen ancak fiyatların yüksekliği sebebiyle bir türlü yenileme yapamayan esnafımız için yerinde bir karar olmuştur. Yurt dışında imrenerek baktığımız taksiler artık ülkemizde de hizmet verecek. Araçlarımız yeni ve bakımlı olduğu için can güvenliğimiz daha fazla olacaktır. Yeni taksiler ülkemiz imajına olumlu katkı sağlayacaktır. Bir şehre gelen misafir ilk taksiciyle karşılaşır. Taksici şehrin aynasıdır. Camia olarak diyoruz ki bir yerden bir yere değil, her yerden her yere ulaşımda biz varız" dedi.



KADINA ŞİDDETE HAYIR ÇIKARTMASI YAPIŞTIRILDI



Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu ile Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu arasında imzalanan 'Kadına Şiddete Hayır Kampanyası'nda ticari taksiler olarak yer aldıklarını da belirten Tural, "Bugün burada ticari taksilerimize federasyonumuz tarafından logosu yapılan 'Sessiz kalmayalım, arayın' denilen şiddete hayır yazılı çıkartmamız var. Bunları da ticari taksilerimize yapıştıracağız. Herhangi bir şiddete maruz kalan kadın ilk olarak koşup taksiye biniyor. Bu taksiye bindiğinde burada avukat, polis, psikolog gibi hizmetlerden ücretsiz yararlanacağı telefon numarası var. Bir kadına yapmış olduğumuz bu hizmet yarar sağlasa bizim için büyük mutluluktur. Bütün kamuoyunun bu kampanyayı desteklemesini rica ediyorum" diye konuştu.



Isparta'da 215 ticari aracın bulunduğunu kaydeden Tural, bunun bugün 90'ının yenilenmiş olarak hizmete girdiğine dikkati çekti.



Daha sonra taksiler Isparta'da şehir turu attı.