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(Görüntülü Haber) "İSPARK 1 lira olsun" teklifine ret

Özgür Deniz KAYA / İSTANBUL ()  - ANKARA'da otopark ücretlerinin 1 liraya düşürülmesinin ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nin CHP'li üyeleri,  İSPARK'ın 1 TL'ye düşürülmesi için teklif verdi. AK Parti, konunun...

Özgür Deniz KAYA / İSTANBUL ()  - ANKARA'da otopark ücretlerinin 1 liraya düşürülmesinin ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nin CHP'li üyeleri,  İSPARK'ın 1 TL'ye düşürülmesi için teklif verdi. AK Parti, konunun üzerinde çalışılması gerektiği belirterek teklifi reddetti.

İBB Meclisi'nin CHP'li üyeleri Nadir Ataman, Doruk Bulut, Hüseyin Sağ, Tankut Gündoğar ve Seyit Ali Aydoğmuş, İSPARK'ın 1 lira olması için önerge verdi.


 

AK PARTİ: ÜZERİNDE ÇALIŞILMADAN TEKLİF EDİLMESİ DOĞRU DEĞİL

Önergeyi okuyan Nadir Ataman, teklifin meclis gündemine alınarak Ulaşım, Trafik ve Tarife Komisyonu'na havale edilmesini istedi. Daha sonra söz alan AK Parti Grup Başkan Vekil Yardımcısı Faruk Aydın, "Söz konusu teklifi arzu ederlerse başkanlık makamına gönderelim. Gündeme alınması ile ilgili bir önerge ise bunu çalışmadan, altı olmadan, hesabı kitabı olmadan teklif edilmesini doğru bulmuyorum. Gündeme alınmasını reddediyoruz" dedi. Oylamaya geçilmesinin ardından otopark ücretlerinin düşürülmesinin gündeme alınması ile ilgili teklif, AK Partili meclis üyelerinin "hayır" oyları ile reddedildi.


 

ATAMAN: RANTTAN DEĞİL HALKTAN YANA OLMASINI BEKLERDİK

Toplantının ardından 'ya konuşan Nadir Ataman, "Belediye otoparklarında asıl hedef gelir elde etmek değil, trafik güvenliğini sağlamaktır. İstanbul'da trafiğin ne durumda olduğunu herkes biliyor. Belediyeye ve belediye şirketlerine ait bütün otoparkların 1 saate kadar ücretsiz, 24 saat boyunca da 1 TL olmasını istedik. İstanbul'u yönetenlerin, otopark ücretleri açısından ranttan değil Ankara'daki gibi halktan yana olmasını beklerdik" dedi.

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