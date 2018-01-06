(Görüntülü Haber) İsmet Sezgin'in heykeli, Aydın'da adını taşıyan parka dikildi

AYDIN'da, merhum siyaset adamı İsmet Sezgin'in heykeli, adını taşıyan parktaki Afrodisias Heykeli'nin yanına dikildi. İsmet Sezgin'in heykeli, siyasi parti temsilcileri ve yakınların katılımıyla açıldı. İçişleri Bakanlığı, Savunma Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığı gibi görevlerde bulunan, Aydın Belediye Başkanlığı ile TBMM Başkanlığı da yapan Aydınlı merhum siyasetçi İsmet Sezgin'in heykeli, memleketindeki adını taşıyan parka dikildi. Parkta bulunan Afrodisias Heykeli'nin yan tarafına yerleştirilen heykelin açılışına, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Özlem Çerçioğlu, AK Parti Aydın İl Başkanı Ahmet Öztürk, İYİ Parti İl Başkanı Recep Taner, İsmet Sezgin'in kızları Ayşe Rennan Sezgin ve Seynan Levent Sezgin, yeğeni Aydın Sezgin, bir dönem birlikte görev yaptığı eski milletvekili Behiç Tozkoparan'la birlikte çok sayıda vatandaş katıldı. "ÇOK DOST BİRİKTİRMİŞ" İsmet Sezgin'in büyük kızı Ayşe Rennan Sezgin, başta heykeli yapan heykeltıraş Mustafa Tuncay olmak üzere emeği geçen herkese, İsmet Sezgin'in sevenlerine ve Aydınlı hemşehrilerine teşekkür ettiğini söyledi. Ayşe Rennan Sezgin, "Babam hayattaki en büyük zenginliğin dost biriktirmek olduğunu söylemişti. Ne mutlu ona ki çok dost biriktirmiş. Ne mutlu bize ki bu birikimlerine şahitlik ediyoruz. Babamın en çok övündüğü özelliklerinden birisi de Aydınlı olmaktı. Aydın şehrinin ona gösterdiği vefayı çok önemsiyoruz. Bu vefa bizleri çok duygulandırıyor" dedi. "BURADA DURUP, AFRODİSİAS HEYKELİNE BAKMIŞTI" Sezgin'in diğer kızı Seynan Levent Sezgin ise, şöyle konuştu: "Babamla bu parka geldiğimizde, Afrodisias Heykeli'ne doğru burada durarak baktı. Ben dedim ki 'Babacığım bu Afrodisias Heykeli bu parka yakışıyor'. Geçen yıl ise Özlem Çerçioğlu bu parka, bir İsmet Sezgin heykeli dikilmesini arzu ettiğini söyleyince çok heyecanlandık. Parka Özlem Çerçioğlu'yla birlikte geldiğimizde, burayı işaret etti. Babamın durduğu ve Afrodisias Heykeli'ne baktığı yerde heykelin olacağını söylemişti. Babamın çok özelliği vardı; insan sevgisi, Aydın sevgisi ve vefasıydı. Aydın da Belediye Başkanımızın önderliğinde babama gerekli vefayı gösterdi. Babamın bunu hak ettiğini düşünüyorum. Çok hizmet verdi Aydın'a. Aydın'ı tüm gönlüyle severdi. O bir devlet adamıydı. Şu anda burada tüm partilerin temsilcileri bulunuyor. O Aydın'ın bağrından çıkan ilk TBMM Başkanıydı. İçişleri Bakanlığı, Başbakan Yardımcılığı, Savunma Bakanlığı yaptı. Ama TBMM Başkanı olmak için devlet adamı olmak gerekiyor." "İSMET AĞABEYDEN ÇOK ŞEY ÖĞRENDİM" Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Çerçioğlu ise törendeki konuşmasında şunları söyledi: "Az önce hanımefendi konuşurken, ben de çok gerilere gittim. İsmet ağabey ben belediye başkanı olduğumda, beni ilk tebrik edenlerden birisiydi. Beni ziyarete geldiğinde, kendisinin belediye başkanlığı yaptığı zamanki o büyük icraatlardan ve hizmetlerinden bahsetti. Çaktırmadan bana ders veriyordu. Ben kendisinin deneyimlerinden ve tecrübelerinden çok faydalandım. İsmet ağabey birçok siyasi partiyi her zaman olduğu gibi birleştirdi. Türkiye'de siyasette birçok insan geldi geçti ama iz bırakamadılar. Önemli olan iz bırakmaktır. Biz Aydınlılar, kendisine 'ağabey' diye hitap ettik. Ben ağabeyimizin vatanımız için yaptığı hizmetlerden dolayı kendisine çok teşekkür ediyorum. Heykeli nereye yapacağımızı ortak karar verdik. Ağabeyimizin, vatanımıza hizmetlerinden dolayı çok müteşekkirim" dedi. Konuşmaların ardından Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, İsmet Sezgin'in kızları Ayşe Rennan Sezgin ve Seynan Levent Sezgin, yeğeni Aydın Sezgin, siyasi parti il başkanlarıyla birlikte heykelin açılışını dualarla yaptı. İsmet Sezgin'in yakınları ve sevdikleri, açılın ardından heykelin önünde bol bol fotoğraf çektirdi.