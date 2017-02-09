(Görüntülü Haber) İşletmelere teşekkür belgesi

Mesut MADAN/BURDUR, () BURDUR'da sigara denetimlerinde ihlal yapmadığı belirlenen 2 işletmeye teşekkür belgesi verildi. Burdur Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü dolayısıyla 2016 yılı içerisinde yapılan denetimlerde 4207 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun gereği tütün ürünü tüketimine izin vermeyen 2 işletmeye gösterdikleri hassasiyet dolayısıyla teşekkür belgesi verildi. Belgeler, Vali Şerif Yılmaz ve Halk Sağlığı Müdürü Sevinç Sütlü tarafından işletme sahiplerine teslim edildi. Vali Yılmaz, bu işletmelerin örnek olması gerektiğini belirterek, "Tüm işyerlerimizin bu hassasiyetleri aynı şekilde göstermelerini özellikle istirham ediyoruz. Çünkü yaptığımız denetlemeler sonucunda ceza uygulamaktan hiç memnun olmuyoruz" dedi. Halk Sağlığı Müdürü Sevinç Sütlü de Burdur'da 2016 yılında 5 bin 800 işletmede 19 bine yakın denetim yapıldığını belirterek, bu denetimlerde 186 ihlal tespit edildiğini, 8 işyerine ise kapatma cezası verildiğini anlattı. Sağlık Bakanlığı ile Yeşilay'ın işbirliğinde akıllı telefonlara indirilebilen 'Yeşil Dedektör' uygulaması başlattığını kaydeden Sütlü, "Bulunduğunuz ortamda sigara içiliyorsa telefonunuz üzerinden ihbarda bulunabiliyorsunuz. Anında ekiplerimizin tabletlerine düşüyor ve bu yerdeki ihlali tespit edip gerekli müeyyideyi uyguluyorlar. Bundaki amacımız sigara içmeyen insanlarımızı korumak" diye konuştu.