(Görüntülü Haber) İslam alimleri Şanlıurfa'da toplandı (2)

GÖRMEZ: BÜTÜN ACILAR, KÜRESEL KÖTÜLÜĞÜN PARÇASIDIR Şanlıurfa'da başlayan Uluslararası İslam Bilgeleri Zirvesi'nde konuşan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, İslam'ın sadece barıştan bahsetmediğini, barışın ahlakını da ikame ettiğini söyledi. Görmez, şöyle dedi: "Medeniyetimizin kalbi, Hz. İbrahim’in yadigarı Şanlıurfa, Mekke ve Kudüs’ten ayrılamaz çünkü bu coğrafyaları Hz. İbrahim birleştirmiştir. Hz. İbrahim, tevhidi ve vahdeti temsil eden başlı başına muvahhit bir ümmetti. İslam, sadece barıştan söz etmemiş, barışın ahlakını da ikame etmiştir. Medeniyetler kurmuş; selamın, barışın hukukunu yeryüzünde inşa etmiştir. Biz Müslümanların bir şiarı vardır; tanıdığımız ve tanımadığımız her insanı gördüğümüzde 'esselamu aleyküm' deriz, barışı ilan ederiz. Barış, ötekinin hukukuna, ötekiyle ilişkilerde ahlaka riayet etmektir. Barışın birinci adımı insanın kendisiyle, ikinci adımı ötekiyle, üçüncü adımı bütün varlıkla, kainatla barışık olmasıdır." Konuşmasında küresel kötülüğüne değinen Görmez, şöyle konuştu: "Coğrafyamızda yaşadığımız bütün acılar, kainatı işgal eden küresel kötülüğün bir parçasıdır. Bize düşen yeryüzünü barış yurduna dönüştürmektir. Asıl olan kötülüğe rağmen barışta ısrar etmektir. Barış adaletin sebebi, adalet barışın neticesidir. Hürriyet olmadan adalet, adalet olmadan barış olmaz. Bu üç kavramı birbirinden ayıramayız. Barış, adalet, hürriyet İslam medeniyetinin en temel kavramlarındandır. Tıpkı ilim, hikmet, marifet, merhamet ve vahdet gibi. Yüce Rabbimiz, yeryüzünde barışı, adaleti ve gerçek özgürlüğü gerçekleştirmeyi bizlere nasip etsin." CUMA NAMAZINI KILDIRDI İslam Bilgeleri Zirvesi’nde ilk oturumun tamamlanmasının ardından Bakan İsmet Yılmaz, Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez ve protokol heyeti ile katılımcılar, cuma namazı için kentin simgesi olan Balıklıgöl platosunda yer alan Dergah Camisi'ne geçti. Hutbesinde birlik, beraberlik ve hoşgörü temalarına değinen Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, daha sonra Cuma namazını kıldırdı. Namazın ardından bir süre cemaatle tokalaşan Bakan Yılmaz ile Görmez, daha sonra İslam Bilgeleri Zirvesinin ikinci oturumuna katılmak için otele döndü.