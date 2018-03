(Görüntülü Haber) İslahiye'de yağışla dereler taştı

Kadir ÇELİK / İSLAHİYE (Gaziantep), () - GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde, şiddetli yağışlarla birlikte dere yataklarında yaşanan su taşkınları mahalle sakinlerini korkuttu. İslahiye'de dün akşam başlayan ve gece yarısı şiddetini artıran sağanak ilçe merkezine 15 kilometre uzaklıktaki Amanos Dağları eteklerindeki Yağızlar, Kayabaşı, Hasanlök ve Sulumağara mahallelerinde etkili olmasıyla dere yataklarında yaşanan su taşkını çevre sakinlerini korkuttu. Mahalle sakinleri sabaha kadar adeta yağmur nöbeti tutarken, mahalle yolları ile bazı evlerin bahçeleri sel yüzünden çamur, kum ve taşlarla doldu. Sulumağara Mahallesi'nden geçen karayolu, dere yatağının taşmasıyla taş ve molozlar nedeniyle trafiğe gün boyu kapatıldı. Aşırı yağış nedeniyle oluşan su taşkınlarında can kaybı olmazken bazı ev bahçeleri ise sular altında kaldı. Gece yarısı bölgeye sevk edilen belediye iş makineleri taşan dere yataklarında çalışmalarını sürdürüyor. Dere yataklarında yaşanan su taşkınlarıyla ilgili ekiplerin seferber olduğunu belirten İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural, "Su taşkını yaşanan derelerimizde yazın yaptığımız ıslah çalışması nedeniyle çok şükür bir can kaybı yaşanmadı. Dağlardan gelen toprak ve taşların dere yataklarında ve köprü ağızlarında meydana gelen tıkanıklardan dolayı su taşkını meydana geldi. Dere yataklarında ıslah çalışmamıza devam ediyoruz" dedi. Yağızlar Mahallesi Muhtarı Bilal Yalçın ise şiddetli yağan yağmurla gece yarısı dere yataklarında su taşkını başladığını ifade ederek, "Sabaha kadar olası bir tehlikeye karşı uyumadan beklerken, can kaybımız yok. Gece yarısı Belediye Başkanımıza ve Kaymakamımız konuyla ilgili bilgi vermemizle iş makineleri sevk edilip, çalışma başlamasıyla mahalle sakinleri olarak rahat bir nefes aldık" diye konuştu.