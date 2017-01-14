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(Görüntülü Haber) İslahiye'de tarihi geçmiş gıdalar imha edildi

Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-) GAZİANTEP'in İslahiye İlçesi'nde, zabıta tarafından el konulan tüketim tarihi geçmiş 55 bin 713 adet gıda ve 816 kilo piliç imha edildi. İslahiye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinde gıda...

Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-) GAZİANTEP'in İslahiye İlçesi'nde, zabıta tarafından el konulan tüketim tarihi geçmiş 55 bin 713 adet gıda ve 816 kilo piliç imha edildi. İslahiye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinde gıda satışı yapan işyerlerinde denetim yaptı. Denetimlerde son kullanma tarihi geçen 55 bin 713 adet gıda ve 816 kilogram pilice el konularak işyerlerine gerekli cezai işlem uygulandı. El konulan gıda maddeleri ise çöplükte yakılarak imha edildi. Zabıta Müdürü Sedat Balta, halk sağlığını korumak amacıyla gıda ve hijyen denetimlerini bu yıl da aralıksız olarak sürdüreceklerini belirterek, halkın sağlığını tehdit eden ürünlerin satışına izin vermeyeceklerini söyledi.

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