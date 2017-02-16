(Görüntülü Haber) İslahiye'de 'Sivil trafik uygulaması'

Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-) GAZİANTEP'in İslahiye İlçesi'nde, toplu taşıma araçları ve şehirlerarası yolcu otobüslerinde başlatılan 'Sivil trafik uygulaması' hayata geçirildi. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan genelgeyle toplu taşıma araçları ve şehirlerarası yolcu otobüslerinde başlatılan 'Sivil trafik uygulaması' hayata geçirildi. Uygulama kapsamında Gaziantep'ten İslahiye'ye yolcu olarak gelen sivil polis memuru Halil İbrahim Zor, sürücüsünün kural hatalarını yol boyu takip etti. İslahiye hastane kavşağına gelen minibüs, trafik polisleri tarafından durduruldu. Ekipler, sivil polisin verdiği bilgiler doğrultusunda sürücüye karayolunda trafik çizgilerine uymamaktan dolayı 95 lira para cezası kesti. Yolculuğun bitiminde kendini tanıtan sivil trafik polisi uygulama hakkında yolcuları ve sürücüyü bilgilendirdi. Polis memuru Halil İbrahim Zor, uygulamanın uzun yolculuklarda yaşanabilecek kazaların asgari seviyeye indirilmesinin amaçlandığını söyledi. Yolcular ise, uygulamadan memnun olduklarını ifade etti.