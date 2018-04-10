Kadir ÇELİK-GAZİANTEP,()Gaziantep'in İslahiye İlçesinde, aniden başlayan sağanak yağmur günlük yaşamı olumsuz etkiledi. İslahiye'de aniden başlayan ve zaman zaman şiddetlenen sağanak yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar kapalı mekanlara girerek kendilerini korumaya aldı. Yağış nedeniyle yollarda oluşan su birikintileri de sürücülere zor anlar yaşattı.
(Görüntülü Haber) İslahiye'de sağanak yağış
Kadir ÇELİK-GAZİANTEP,()Gaziantep'in İslahiye İlçesinde, aniden başlayan sağanak yağmur günlük yaşamı olumsuz etkiledi. İslahiye'de aniden başlayan ve zaman zaman şiddetlenen sağanak yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar...
10 Nisan 2018 Salı 15:30
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