(Görüntülü Haber) İslahiye'de müzik yarışması

Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-) GAZİANTEP'in İslahiye İlçesi'nde, Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 'Geleneksel Türk Müziği Solo Ses' yarışması düzenlendi. Demokrasi Meydanında düzenlenen final yarışmasına; Kaymakam Ramazan Yıldırım, Belediye Başkan vekili İzzet Aytekin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Çetin, şube müdürleri Mustafa Özdemir, İbrahim Yağçı, İlçe Emniyet Müdürü Bedrettin Sarıtaş, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Abdurrahman Yıldırım, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Faruk Uyanık, okul müdürleri, STK ve siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Ses yarışmasının finalinde öğrenciler tüm yeteneklerini sergilerken izleyiciler de seslendirilen türkülere eşlik etti. Müzik öğretmenlerinden oluşan jüri üyelerinin değerlendirmeleri sonucunda birinciliği İslahiye Anadolu Lisesi öğrencisi Songül Dağ, ikinci Farabi Teknik ve Mesleki Anadolu Lisesi öğrencisi Ayşe Yılmaz ve üçüncü Dervişpaşa Ortaokulu öğrencisi Mehmet Kara oldu. Yarışma sonunda dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.