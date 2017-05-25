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(Görüntülü Haber) İslahiye'de merkezi sisteme son

Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-) GAZİANTEP'in İslahiye İlçesi'nde, 19 yıldır uygulanan merkezi ezan okuma ve vaaz verme sistemi sona erdi. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan genelgeyle birlikte artık merkezi ezan okuma sistemi...

Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-) GAZİANTEP'in İslahiye İlçesi'nde, 19 yıldır uygulanan merkezi ezan okuma ve vaaz verme sistemi sona erdi. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan genelgeyle birlikte artık merkezi ezan okuma sistemi İlçe Müftülüğünün tebliğinin ardından İslahiye'deki 82 camide ayrı ayrı ezan okunmasıyla başladı. Ezanın, merkezi sistem yerine müezzinler tarafından okunması cami cemaati tarafından da memnuniyetle karşılandı. İslahiye İlçe Müftüsü Ramazan Dolu, 1998 yılında merkezi ezan ve vaaz sistemine geçildiğini ifade etti. Cemaatin azalmasına ve din görevlilerinde rehavete yol açan uygulamanın kaldırılmasının sevindirici olduğunu anlatan Dolu, "Bu uygulama halkımız tarafından da benimsenmeyen bir uygulamaydı. İlçemizde 19 yıl sonra merkezi sistemi tamamen kapattık. Bundan sonra tüm camilerimizde ezanları müezzinler kendi sesiyle okunacak. Dolayısıyla cami çevresindeki insanlar camide canlı birinin ezan okuduğu duyma psikolojisiyle gelecek ve namazını kılacak "dedi.

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