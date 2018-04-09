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(Görüntülü Haber) İslahiye'de kursiyerler, Mehmetçik için atkı ve bere örüyor

Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-) GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde, Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri Suriye'nin Afrin kentindeki terör örgütlerine yönelik düzenlenen 'Zeytin Dalı Harekâtı'na katılan askerlere göndermek üzere atkı ve bere örüyor....

Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-) GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde, Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri Suriye'nin Afrin kentindeki terör örgütlerine yönelik düzenlenen 'Zeytin Dalı Harekâtı'na katılan askerlere göndermek üzere atkı ve bere örüyor. İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü Sodes projesi kapsamında halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde açılan trikotaj ve ev aksesuarları kursuna katılan kursiyer kadınlar Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'deki terör örgütlerine yönelik düzenlediği 'Zeytin Dalı Harekâtı'nda görev alan askerler için atkı ve bere örüyor. İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Çetin, Bizim için, vatanımız için sınır ötesinde savaşan askerlerimize elimizde geldiği kadar yardımcı olmak bizleri mutlu ediyor diyerek bere ve atkı ören kursiyerlere Mehmetçikler adına teşekkür ediyorum dedi. İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürü Abdurrahman Yıldırım ise Halk eğitim merkezi olarak öğretmen ve kursiyerlerimizle ile birlikte yaklaşık bir aydır atkı ve bere örüyorlar. Yüreğimizi, duygularımızı ve dualarımızla işledikleri 100 bere, 100 atkı inşallah askerlerimiz sıcak tutar ve askerlerimizi her yerde muzaffer olarak çıkacaktır diyerek katkı sağlayan emek veren herkese teşekkür ediyorum dedi. Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü kursiyerleri tarafından örülen bere ve atkılar Afrin?deki Mehmetçiğe ulaştırılması amacıyla Hatay ilindeki irtibat bürosuna teslim edileceği belirtildi.

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