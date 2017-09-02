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(Görüntülü Haber) İslahiye'de 'Kardeşlik' için 125 kurban kesildi

Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-) GAZİANTEP'in İslahiye İlçesi'nde, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı işbirliğinde düzenlenen 'Kurbanlarımız Kardeşlik için' kampanyası kapsamında 125 kurban kesimi gerçekleştirildi. Diyanet...

Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-) GAZİANTEP'in İslahiye İlçesi'nde, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı işbirliğinde düzenlenen 'Kurbanlarımız Kardeşlik için' kampanyası kapsamında 125 kurban kesimi gerçekleştirildi. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından başlatılan 'kurbanlarımız kardeşlik için' kampanyası kapsamında İslahiye İlçe Müftülüğüne bağışlanan 125 kurban kesimi Hanağzı Mahallesi'nde gerçekleşti. Kesilen kurbanların etleri 300'ü Suriyeli 657 aileye ulaştırılacak. İslahiye İlçe Müftü Yardımcısı Mustafa Tunçeli, kampanya kapsamında 125 kurban kesildiğini ve bunların etlerinin ihtiyaç sahibi Türk ve Suriyeli ailelere ulaştırılacağını kaydetti. Öte yanda ilçede bayram nedeniyle kesilen 4 bin 300 kurban derisinin de müftülüğe bağışlandığı öğrenildi.

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