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(Görüntülü Haber) İslahiye'de kar yağışı

Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-) GAZİANTEP'in İslahiye İlçesi'nde, aniden bastıran kar, sürücülere zor anlar yaşadı. İslahiye'de sabah saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı, günlük yaşamı olumsuz yönde etkiledi....

Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-) GAZİANTEP'in İslahiye İlçesi'nde, aniden bastıran kar, sürücülere zor anlar yaşadı. İslahiye'de sabah saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı, günlük yaşamı olumsuz yönde etkiledi. Kar yağışına hazırlıksız yakalanan vatandaşlar düşme korkusuyla yürümeye çalıştı ve kapalı mekanlara girerek korundu. Yağışa hazırlıksız yakalanan sürücüler ise trafikte hızlarını düşürerek ilerledi. Polisler de önlem aldıkları yollarda sürücüleri hız yapmamaları için uyardı, kış lastiği takıp takmadıklarının kontrolünü yaptı.

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