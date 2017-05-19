Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-) GAZİANTEP'in İslahiye İlçesi'nde, aniden başlayan dolu ve sağanak yağmur, vatandaşlara zor anlar yaşattı. İslahiye'de öğle saatlerinde aniden başlayan ve yaklaşık 20 dakika dolu ve sağanak yağmur günlük yaşamda aksaklığa yol açtı. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar kapalı mekanlara girerek kendilerini korumaya alırken, yollarda oluşan su birikintileri de sürücülere zor anlar yaşattı.
(Görüntülü Haber) İslahiye'de, dolu ve sağanak zor anlar yaşattı
Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-) GAZİANTEP'in İslahiye İlçesi'nde, aniden başlayan dolu ve sağanak yağmur, vatandaşlara zor anlar yaşattı. İslahiye'de öğle saatlerinde aniden başlayan ve yaklaşık 20 dakika dolu ve sağanak yağmur günlük...
19 Mayıs 2017 Cuma 13:47
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