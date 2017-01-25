(Görüntülü Haber) İslahiye'de, Çipli kimlik yoğunluğu

Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-) GAZİANTEP'in İslahiye İlçesi'nde Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğü'nde, çipli kimlik kartı başvurularının başlamasıyla yoğunluk yaşanıyor. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar doğrultusunda yeni çipli kimliklerin vatandaşa dağıtılmaya başlamasıyla ilçede yoğunluk yaşanmaya başladı. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğü'ne gelen çok sayıda vatandaş, kimlik kartı başvurusu için yoğunluk oluşturuyor. Kimlik kartı için başvuruda bulunan vatandaşlar, bir kişinin başvurusu yaklaşık 5-10 dakika sürmesine birde sistemsel hatalar eklenmesiyle saatlerce beklemek zorunda kaldıklarını belirten İslahiye Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürü Hüseyin Sağır, "Yeni yıl ile birlikte çipli kimlik kartı vermeye başladıklarını, bugüne kadar 1200 kişinin başvuru alınarak posta yoluyla adreslerine gönderilmeye başlandı. İlçemizde toplamda 65 bin 799 kişiye çipli kimlik kartı verilecek. Vatandaşlarımızdan ricamız işlem yapan personelimizin kendilerine yaptıkları uyarı doğrultusunda hareket ederek yardımcı olmalarını istiyoruz" diye konuştu.