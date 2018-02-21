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(Görüntülü Haber) İslahiye'de ambulans devrildi

Haber-Kamera Kadir ÇELİK-GAZİANTEP,()Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp devrilen ambulansın sürücüsü hafif şekilde yaralandı. Kaza, öğleden sonra İslahiye- Hassa Karayolunun 5'inci...

Haber-Kamera Kadir ÇELİK-GAZİANTEP,()Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp devrilen ambulansın sürücüsü hafif şekilde yaralandı. Kaza, öğleden sonra İslahiye- Hassa Karayolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi. İslahiye Devlet Hastanesine hasta bırakan Yusuf Bay yönetimindeki 27 BOD 92 plakalı ambulans, Altınüzüm Mahallesi'ndeki noktasına dönüş sırasında yağmurla kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kazada yan yatan ambulansın sürücüsü Yusuf Bay hafif şekilde yaralanırken, yanında bulunan 2 sağlık görevlisi yaralanmadı. Yaralı sürücü Bay, arkadaşlarının ihbarıyla gelen başka bir ambulansla İslahiye Devlet hastanesine götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Bay'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, ambulans otoparka çekildi.

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