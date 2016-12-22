Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), () - GAZİANTEP'in İslahiye İlçesi'nde, belediye ekipleri, sokak hayvanlarının karda aç kalmamaları için parklara ve doğaya yem bıraktı. İslahiye Belediyesi'nde oluşturulan 2 ekip, kar yağışının etkili olduğu ilçede, sokak hayvanlarının aç kalmamaları için parklara ve doğaya yem bırakıyor. Sokak hayvanlarının ihtiyaçlarını karşılayan belediye ekipleri, vatandaşlardan da bu konuda duyarlı olmaları çağrısında bulundu.
(Görüntülü Haber) İslahiye'de, aç kalan hayvanlara yem
Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), () - GAZİANTEP'in İslahiye İlçesi'nde, belediye ekipleri, sokak hayvanlarının karda aç kalmamaları için parklara ve doğaya yem bıraktı. İslahiye Belediyesi'nde oluşturulan 2 ekip, kar yağışının...
22 Aralık 2016 Perşembe 13:52
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