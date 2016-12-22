(Görüntülü Haber) İslahiye'de, aç kalan hayvanlara yem

Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), () - GAZİANTEP'in İslahiye İlçesi'nde, belediye ekipleri, sokak hayvanlarının karda aç kalmamaları için parklara ve doğaya yem bıraktı. İslahiye Belediyesi'nde oluşturulan 2 ekip, kar yağışının etkili olduğu ilçede, sokak hayvanlarının aç kalmamaları için parklara ve doğaya yem bırakıyor. Sokak hayvanlarının ihtiyaçlarını karşılayan belediye ekipleri, vatandaşlardan da bu konuda duyarlı olmaları çağrısında bulundu.