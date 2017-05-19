(Görüntülü Haber) İslahiye'de, 19 Mayıs kutlaması

Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-) GAZİANTEP'in İslahiye İlçesi'nde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinliği aniden bastıran dolu ve yağmur nedeniyle uzay çatılı pazar alanında kutlandı. İslahiye'de Atatürk Stadında yapılması planlanan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinliği aniden bastıran sağanak yağmur nedeniyle uzay çatılı pazar alanına alındı. Pazar yerinde park halindeki araçların kaldırılmasının ardından stadyumda bulunan öğrenciler buraya getirildi. Pazar alanında yapılan kutlamalara; İslahiye Kaymakamı Ramazan Yıldırım, 106'ncı Topçu Alay Komutanı Albay Metin Aydın, Belediye Başkanı Kemal Vural, Cumhuriyet Başsavcısı Melih Aladağ, protokol üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması başlayan kutlamalarda şiirler okundu, gösteriler düzenlendi. Protokol üyelerinin ayakta izlediği kutlamalarda 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı çerçevesinde düzenlenen sportif etkinliklerde dereceye girenlere çeşitli hediyeler verildi.