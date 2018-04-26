(Görüntülü Haber) İŞKUR'a çıkık omzu ile müracaat etti

ERZURUM'da köyde çalışırken düşme sonucu sağ omzu çıkan Yakup Algan (32), geldiği kent merkezinde hastaneye gitmeden önce İŞKUR'a iş başvurusunda bulundu. Yaklaşık 3 saat çıkık omzu ile sıra bekleyen Algan, başvurunun ardından hastaneye giderek tedavi oldu. Algan, işsizliğin, can acısının önüne geçtiğini söyledi. Çat ilçesine bağlı Değirmenli köyünde oturan evli ve 2 çocuk babası Yakup Algan, tarlada çalışırken ayağının takılması sonucu düştü, sağ omzu çıktı. Algan, hastaneye gitmek için köy minibüsüne binerek Erzurum'a geldi. Algan, merkez Yakutiye ilçesindeki Gürcükapı semtinden geçerken İŞKUR önünde toplanan kalabalığı gördü. Merak edip ne olduğunu soran Algan, asgari ücret karşılığı iş başvurusu yapıldığını duyunca hastaneye gitmekten vazgeçip, başvuru yapmak için sıraya girdi. Yoğunluk nedeniyle yaklaşık 3 saat sonra başvuru yapabilen Yakup Algan, daha sonra Palandöken Devlet Hastanesi'ne giderek tedavi oldu. Algan'ın çıkan omuzu yerine yerleştirilip sarılarak evine gönderildi. Bugüne kadar hiç sigortasının olmadığını belirten Algan, "Köydeki tarlada çalışırken ayağım takıldı ve taşın üzerine düştüm. Omuzum çıktı. Erzurum'a geldim. İŞKUR'un önünde kalabalığı görünce ne olduğunu sordum. 3 bin kişinin işe alınacağını öğrenince hastaneye gitmekten vazgeçip ilk olarak iş müracaatı için sıraya girdim. Yaklaşık 3 saat sonra sıra geldi. İş müracaatımı yaptıktan sonra hastaneye gittim. Benim önce hastaneye gitmem gerekliydi ama ne yapalım, köyde yapacak hiçbir şey kalmadı. Buradaki kalabalığa bakılırsa işe girme ihtimalim çok az. Bir umut içinde yaşayacağız. Benim bugüne kadar hiç sigortam olmadı" dedi. İŞKUR yetkilileri yürütülen Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında, çeşitli kamu kurumlarında görevlendirilmek üzere 3 bin kişinin işe alınacağını ve başvuru için cuma gününün son gül olduğunu belirtti.