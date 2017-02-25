(Görüntülü Haber) İskenderun Körfezi'nde Akdeniz foku görüntülendi
TÜRKİYE'de de koruma altına alınan Akdeniz foku, İskenderun Körfezi'nde görüntülendi. Dörtyol Doğa Koruma Milli Parklar Şefliği sorumluluk alanı olan İskenderun Sarıseki NATO İskelesi'nde Rüstem Gündüz, cep telefonuyla çektiği...
25 Şubat 2017 Cumartesi 15:24
TÜRKİYE'de de koruma altına alınan Akdeniz foku, İskenderun Körfezi'nde görüntülendi. Dörtyol Doğa Koruma Milli Parklar Şefliği sorumluluk alanı olan İskenderun Sarıseki NATO İskelesi'nde Rüstem Gündüz, cep telefonuyla çektiği Akdeniz fokunun görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaştı. Büyük ilgi gören Akdeniz fokunun, üzerinde yapılaşma olmayan ve insanların kolay ulaşamadığı yerleri tercih ettiği, bu alanların bozulmasından etkilendiği, ne amaçla limana geldiğinin araştırıldığı belirtildi.
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