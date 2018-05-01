Hatay?da 1 Mayıs?ı kutlama kararı alan Türk İş Genel Merkezi Defne?de KESK Platformu tarafından oluşturulan kutlama komitesi İskenderun?da işçi bayramını yürüyüş ve Atatürk anıt alanındaki mitingle kutladı.
İskenderun´daki 1 Mayıs işçi bayramı kutlamaları için, katılımcılar gruplar halinde Tayfur Sökmen Bulvarı'nda bir araya geldi. Türk bayraklarıyla yürüyen işçiler, davul zurna eşliğinde eğelendi. İşçiler daha sonra dağıldı.
(Görüntülü Haber) İskenderun'da 1 Mayıs coşkusu
Hatay?da 1 Mayıs?ı kutlama kararı alan Türk İş Genel Merkezi Defne?de KESK Platformu tarafından oluşturulan kutlama komitesi İskenderun?da işçi bayramını yürüyüş ve Atatürk anıt alanındaki mitingle kutladı. İskenderun´daki 1 Mayıs...
01 Mayıs 2018 Salı 19:22
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