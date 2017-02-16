(Görüntülü Haber) İskeçe Müftülüğü’nden, Keşan’daki şehit aileler ve Suriyelilere yardım

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), () - YUNANİSTAN’ın İskeçe seçilmiş Müftüsü Ahmet Mete, müftülük tarafından toplanan yardım parasını, Suriyeli sığınmacılar ile şehit yakınlarına verilmek üzere Edirne’nin Keşan İlçesi Kızılay Şubesi yöneticilerine teslim etti. İskeçe seçilmiş Müftüsü Ahmet Mete, Kızılay Keşan Şubesi’ni ziyaret ederek, Suriyeli sığınmacılar ile şehit yakınları ve gazilere verilmek üzere toplanan yardım parasını şube yöneticilerine teslim etti. Kızılay Keşan Şubesi Başkanı Vedat Koyuncu, Keşan’daki Suriyeli sığınmacılar ile şehit yakınlarına yardımcı olmak amacıyla İskeçe’deki cemaat arasında bir miktar para toplandığını belirterek, duyarlılıklarından dolayı teşekkür etti. İskeçe seçilmiş Müftüsü Ahmet Mete de, Batı Trakya Müslüman azınlığının hem İslam aleminin, hem de Türk dünyasının bir parçası olduğunu söyleyerek, “İslam aleminde veya Türk dünyasında birinin acı çekmesi, Batı Trakya Müslüman Türkünü de incitir, acıtır. Sevinçleri de, bizleri sevince boğar. Bu kapsamda biz Suriye’de sıkıntı çeken, mülteci durumuna düşen, yollarda ölen o gençlerin, yaralı olan o insanların acısına merhem olması açısından, ayrıca Mehmetçiğin geride kalmış olan yetimleri ve gazilerimiz için Müslüman Türk azınlığı olarak yardım eli uzatmak istedik. Bu amaçla bir miktar para topladık. Önemli olan onların yanında olduğumuzu göstermektir” dedi. Toplanan para yardımının miktarı ise açıklanmadı. Müftü Mete, yardım parasını ilgililere ulaştırılmak üzere Vedat Koyuncu’ya teslim etti.