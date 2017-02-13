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(Görüntülü Haber) İşini isteyen öğretmen tekrar eyleme başladı

BODRUM'da kendisi gibi Eğitim-Sen'li 8 öğretmenle birlikte meslekten ihraç edilen, sesini duyurmak için eylem yaptığı 3 günün sonunda da gözaltına alınan ilkokul öğretmeni 42 yaşındaki Engin Karataş, bugün tekrar eylem yapmaya başladı....

BODRUM'da kendisi gibi Eğitim-Sen'li 8 öğretmenle birlikte meslekten ihraç edilen, sesini duyurmak için eylem yaptığı 3 günün sonunda da gözaltına alınan ilkokul öğretmeni 42 yaşındaki Engin Karataş, bugün tekrar eylem yapmaya başladı. Bodrum'daki Güler Mustafa Kızılağaç İlkokulu'nda sınıf öğretmeni Engin Karataş, geçen 29 Ekim'deki kanun hükmünde kararnameyle kendisi gibi Eğitim- Sen'li 8 öğretmenle birlikte ihraç edildi. Evli ve 1 çocuk babası Engin Karataş, 4-7 Ocak arasında, Belediye Meydanı'nda, eskiden görev yaptığı okula 50 metre uzaklıkta tek kişilik eylem yaptı. 'İşimi ve öğrencilerimi istiyorum' yazılı döviz tutan Karataş, merak edip kendisiyle konuşanlara haksız yere ihraç edildiğini ve görevine dönmek için yaptığı tüm girişimlerden sonuç alamadığını söyledi. Karataş, yaptığı eylemler sonunda hep 'polise mukavemetten' gözaltına alındı. En son 8 Ocak'ta eylemini bitirme kararı aldığını açıklayan Karataş, bugün yine eylemini tekrarlamak için aynı adrese, Belediye Meydanı'na geldi. Eylemine öğrencilerinin yaptığı resimlerle sürdüreceğini belirten Karataş, okuldan çıkan bir anaokulu öğrencisi ile sohbet etti. Suçsuz olduğunu söyleyen Karataş, "Birçok şehirde bu konuda eylemler yapılıyor. Diğer illerdeki görevinden ihraç edilen meslektaşlarımız da eylemlerini sürdürüyorlar. Ben de eğer izin verilirse saat 18.00'e kadar burada oturma eylemi yapacağım" dedi.

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