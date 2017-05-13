(Görüntülü Haber) Işılay Saygın: Atatürk'ümüzün iftiralarla karşı karşıya kalmasından utanç duyuyorum

Mesut MADAN/BURDUR, () - TÜRK Kadınlar Konseyi Derneği Genel Başkanı Işılay Saygın, "Bugünlerde Ulu Önder Atatürk'ümüzün bazı iftiralarla karşı karşıya kalmasından bir Türk kadını, bir Türk kızı olarak utanç duyuyorum. Çünkü bizi insan yerine koyan bir insana nasıl sen bunu diyebilirsin? Taş olur insan, gerçekten taş olur. Allah onları ıslah etsin" dedi.



Türk Kadınlar Konseyi Derneği Genel Başkanı, eski devlet bakanı Işılay Saygın, derneğin Burdur şubesinin açılışına katıldı. Burdur Belediyesi Konferans ve Sergi Salonu'ndaki açılış törenine Burdur Belediye Başkanı CHP'li Ali Orkun Ercengiz ile dernek üyeleri de yer aldı.



HAKKINI HİÇBİR ZAMAN ÖDEYEMEYİZ'



Son günlerde Atatürk'e iftira atıldığını ve bir Türk kadını olarak bundan utanç duyduğunu söyleyen Saygın, Kadından Sorumlu Devlet Bakanlığı döneminde Medeni Kanun'da önemli değişiklikler yaptıklarını aktardı. Saygın, "Ulu Önder Atatürk 1930'lu yıllarda kadına seçme ve seçilme hakkını vererek kadınlarımızı insan yerine koymuştur. Ondan evvel kadınlar insan değil, oy kullanamıyordu. İsviçre'nin bazı kantonlarında 1991 yılında kadınlara seçme ve seçilme hakkı verildi. Ulu Önder Atatürk'ümüzün hakkını hiçbir zaman ödeyemeyiz. Nur içinde yatsın, Allah ondan razı olsun. Bugünlerde Ulu Önder Atatürk'ümüzün bazı iftiralarla karşı karşıya kalmasından bir Türk kadını, bir Türk kızı olarak utanç duyuyorum. Çünkü bizi insan yerine koyan bir insana nasıl sen bunu diyebilirsin? Taş olur insan, gerçekten taş olur. Allah onları ıslah etsin" diye konuştu.



Dernek olarak amaçlarının kadınların eğitim statüsünü, seviyesini yükseltmek ve kadınların toplumda var olduğunu aktaran Saygın, kadının kendi ayakları üstünde durabilmeleri için meslek sahibi olabilmelerini sağlamak istediklerini anlattı.