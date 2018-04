(Görüntülü Haber) Işık İkizoğlu'nun öldürülmesi davasında savcı mütaalasını verdi

Oben ULU BERGAMA (İzmir), () İZMİR'in Dikili ilçesinde, boşandığı eşi 32 yaşındaki Işık İkizoğlu'nu başına çekiçle vurarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanıp, hakkında Bergama Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılan 58 yaşındaki Yahya Cengiz Küçük'ün yargılanmasına devam edildi. Savcı mütaalasında, suçun tasarlanarak ve canavarca hisle işlendiğine dair unsurların olmuşladığını belirterek, Küçük'e müebbet hapis cezası verilmesini istedi. Savunma için ek süre veren mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi. 9 yaşında bir kızları bulunan Işık İkizoğlu ile Antalya'dan gelen eski eşi Yahya Cengiz Küçük, geçen 15 Mayıs'ta Dikili'deki bir kafeteryada buluştu. Aralarında çıkan tartışmanın ardından İkizoğlu, eski eşinin yanından ayrılıp dövüldüğünü söyleyerek polise şikayette bulundu. İfadesi alınan İkizoğlu'na, götürüldüğü adli tabiplikte 'darp izine rastlanmadı' raporu verildi. İkizoğlu evine dönerken polis Küçük'ün yakalanması için çalışma başlattı, ancak kendisine ulaşamadı. Küçük, öğleden sonra eski eşi İkizoğlu'nun ilçedeki evine geldi. O sırada kızları okulda olan İkizoğlu ve Küçük tekrar tartıştı. Öfkelenen Küçük, eski eşi İkizoğlu'nu başına çekiçle vurup, öldürdü. Ardından da polis arayıp, kendisini ihbar etti. Olay yerine gelen polis ekipleri, Küçük'ü gözaltına aldı. Tutuklanan Küçük hakkında Bergama Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. SAVCI MÜBBET HAPİS İSTEDİ Davanın döndürncü duruşması bugün görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık Yahya Cengiz Küçük, öldürülen Işık İkizoğlu'nun annesi Fatma Füsun Cebeciler ve ablası Başak İkizoğlu ile tarafların avukatları katıldı. Duruşmayı Dikili Kadın Platformu üyeleri de izledi. Duruşmada mütalaasını veren savcı, sanığın öldürme nedenin tespit edilememesi, sanığın öldürme kararını ne zaman verdiğinin belli olmaması nedeniyle, suçun tasarlanarak işlendiğine dair yeterli delilin bulunmadığı belirtip, müebbet hapis ile cezalandırmasını talep etti. Davaya katılan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı vekili Avukat Pınar Melli, 'Mütalaaya kısmen katılıyoruz' diyerek başladığı konuşmasında Sanığın tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek öldürme suçundan iddianamedeki şekliyle cezalandırılmasını, sanık hakkında takdiri indirim nedeninin uygulanmamasını talep etmekteyiz dedi. EN AĞIR ŞEKİLDE CEZALANDIRIMASINI İSTİYORUZ Işık İkizoğlu'nun annesi Fatma Füsun Cebeciler ise, Olayda vahşi bir şekilde kasten planlayarak, programlayarak öldürme vardır, acı çektirerek öldürme vardır. Ben de takdiri indirimden yararlandırılmamasını ve sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ediyorum diye konuştu. Başak İkizoğlu da Kardeşim, genç yaşta hatalı bir evliliğin bedelini çok ağır şekilde ödedi. Sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum dedi. Baba Yaşar İkizoğlu'nun avukatı Güntekin Yıldırım da Biz de mütalaaya kısmen katılıyoruz, meslektaşımız Avukat Pınar Melli'nin beyanlarına ve katılanların beyanlarına iştirak ediyoruz. Olayda, oraya ait olmayan bir çekiç ile defalarca vurulmak suretiyle suç işlenmiştir, tasarlayarak işlenmiştir. Sanığın tasarlayarak canavarca his ve şevk ile kasten öldürme suçundan cezalandırılmasını talep ediyoruz diye konuştu. Mahkeme heyeti, sanık ve avukatına savunmalarını hazırlamaları için süre verip, duruşmayı erteledi. DURUŞMA ÖNCESİNDE KADINLARDAN AÇIKLAMA Duruşma öncesinde Dikili Kadın Platformu tarafından, Dikili Atatürk Meydanı'nda ve sonrasında ise Bergama Hükümet Konağı önünde, 'Hayatımızdan da kaklarımızdan da vazgeçmiyoruz' yazılı pankart ve 'Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz', 'Işıklar ölmesin', 'Kadın katliamına son' yazılı dövizler açılıp, basın açıklaması yapıldı. Dikili Kadın Platformu adına basın açıklamasını okuyan Demet Önal, Karanlık bir çağda yaşıyoruz. Yaşamak hiç bu kadar ağır gelmemişti. Etrafı saran ölüm kokuları nefes almamızı zorlaştırıyor. Tüm karanlığa inat umudu yarına taşıyan bizler ışığımız için buradayız. 15 Mayıs 2017'de tanıklık ettiğimiz bu vahşet bizi ışığın izinden yürümeye zorluyor dedi. Açıklamada ayrıca, Neredeyse her güne 2 kadın cinayeti düşüyorken, taciz ve tecavüze uğrama oranları katbekat artmıştır. 2017 utanç raporunda 409 kadın cinayeti işlendi. 487 çocuk cinsel istismara uğradı. 332 kadına şiddet uygulandı. 2018 yılında ise sadece Ocak ayında 28 kadın öldürüldü. 25 kadın cinsel şiddete uğradı. 147 çocuk cinsel istismara maruz kaldı. Şubat ayında 47 kadın öldürüldü. Her güne iki kadın cinayetinin olduğu ülkemizde bu rakamlardan daha çok sayıda cinayet olduğunu biliyoruz. Üzgünüz, öfkeliyiz, isyandayız dedi. Basın açıklamasının ardından Başak İkizoğlu, öldürülen kardeşi Işık İkizoğlu'nun için yazdığı şiiri okuyup, Tüm ailem çok acı çekiyor. Maddi ve manevi çöküntü içerisindeyiz. Kardeşim genç yaşta hatalı bir evliliğin bedelini çok ağır şekilde ödedi. Suçlunun, en ağır bedeli ödemesini talep ediyorum. Ülkemizin yarası haline gelen taciz, tecavüz, çocuk istismarı ve şiddetin bir an önce bitmesi tek dileğimdir. Hiçbir insan, hiçbir canlının yaşam hakkını alamaz. Birilerinin özgürlüğü, başka birinin özgürlüğünü kısıtlamamalıdır. Takdir-i ilahi tek tesellim. Ben buraya, bir annenin, bir kadının sesi olmaya geldim dedi.