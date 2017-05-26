(Görüntülü Haber) İşçi-İşveren uyuşmazlıklarında "Arabuluculuk" dönemi...

İhsan YALÇIN - Can EROK /İSTANBUL,() Adalet Bakanlığı tarafından, işçi ve işveren kesimlerinin görüşleri de alınarak hazırlanan İş Mahkemeleri Kanunu Tasarısı, TBMM'ye sevk edildi. Tasarının yasalaşması ile birlikte işçi ve işveren arasındaki uyuşmazlıklarda mahkemeye gitmeden önce arabulucuya başvurulması zorunlu hale getiriliyor. Bugün de yeni iş kanunu yasa tasarısıyla ilgili Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'nda 'Arabuluculuk' sempozyumu düzenlendi.





"BU BİR REFORM"



İşçi-işveren arasındaki uyuşmazlıkların arabuluculuk yöntemiyle çözümü konusunda 'ya açıklamalarda bulunan Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Dairesi Başkanı Hakan Öztatar, "İş Mahkemeleri Kanun Tasarımız işçi ve işverenlere hayırlı olsun. Çok müjdeli bir haber. Aynı zamanda bu bir reform. Çünkü işçi kardeşlerimiz şu anda iş davalarında ancak 2 ya da 3 yıllık süreçlerde alacaklarına kavuşurken, şu anda arabuluculuk sayesinde en geç 1 ay içerisinde işçimiz alacağına kavuşma hakkını elde ediyor. Bir anlamda işçisinin daha alın teri kurumadan varsa kıdem tazminatı, fazla mesaisi ve diğer alacaklarına kavuşma hakkı elde ediyor. Biz bu anlamda işçi ve işverenlerin iş barışına katkı sağlayacağını düşündüğümüz bir düzenleme" dedi.





400 BİN DAVA DOSYASI ARABULULCULUKLA ÇÖZÜLEBİLİR



Öztatar, halihazırda uygulanan arabuluculuk yoluyla bugüne kadar 13 bin 500 uyuşmazlığın çözüldüğünü; tasarının yasalaşması durumunda da 400 bin dava dosyasının daha çözülmesinin beklendiğini söyledi.





BAŞVURU ÜCRETSİZ



Arabuluculuk sürecine başvurunun ücretsiz olduğunu dile getiren Hakan Öztatar, "Bugün işçi kardeşimiz parası olmadığı için avukata ulaşamıyor, gider avansını yatıramıyor, hakkını arayamıyor. İşte bu hakkını arayamayan, parası olmayan insanlarda ücretsiz şekilde gelip arabuluculuk sayesinde bu alacağına kavuşma hakkı olacak" diye konuştu.





"DAVA AÇMA HAKLARI BAKİ"



Arabuluculuğun hak arama hürriyetini engelleyen bir süreç olmadığını belirten Öztatar, "Şu anda 107 adliyemize arabuluculuk büroları kurduk. Bürolarımızın olmadığı yerlerde de Sulh Hukuk Mahkemeleri Yazı İşleri Müdürlüklerimiz var; işçi kardeşlerimiz oraya başvuracak. En geç bir ay içerisinde arabulucu onları toplantıya çağıracak. Toplantıda anlaşırlarsa anlaşacaklar; anlaşamazlarsa dava açma hakları baki. Hemen gidip dava açacaklar. Kesinlikle arabuluculuk süreci dava açma haklarını ellerinden almamaktadır" ifadesini kullandı.





"ADLİYEMİZDEKİ YEMEKHANE İŞÇİLERİNİN SORUNUNU ÇÖZDÜK"



Arabuluculuk yolunun yargının da iş yükünü hafifleteceğini söyleyen İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı Fehmi Tosun ise, "Adliyemizde bir arabuluculuk merkezi var. Bunun başında hem Adalet Bakanlığımızla hem de İstanbul Barosuyla irtibatlı bir avukat arkadaşımız bulunmakta. Yol gösterilmesi gereken hususlarda gönüllü olarak yol gösteriliyor. Arabulucuğun tanıtımının yapılmasına çalışılıyor. Buraya yansıyan uyuşmazlıklar çözümleniyor. En önemlisi biz 2015 yılında adliyemizdeki 200 yemekhane işçisi ile işverenleri arasındaki sorunu bu arabulucularımızın katkısıyla çözdük. İşveren ve işçilerimiz de memnun" diye konuştu.