(Görüntülü Haber)İşadamı not bırakıp, tabancayla intihar etti

Haber- Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), ()MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde restoran işleten işadamı Mustafa Ü. (56) 'Ölümümden kimse sorumlu değildir. Artık sırtımdakileri kaldıramıyorum' notu bırakarak evinin yatak odasında tabancayla yaşamına son verdi. Atatürk Caddesi'nde bulunan Zeki Ünlü Apartmanı'nın zemininde restoran işleten, ikinci katında ise yaşayan Mustafa Ü., yatak odasında, 'Ölümümden kimse sorumlu değildir. Artık sırtımdakileri kaldıramıyorum" notu bırakarak, intihar etti. Tabancasını çene altına dayayan Mustafa Ü., tek kurşunla yaşamını sonlandırdı. Silah sesini duyan apartman sakinleri, polise haber verdi. Eve gelen polis ekibinin yaptığı kontrolde, Mustafa Ü.'nün yaşamını yitirdiği belirlendi. Mustafa Ü.'nün cesedi, polis ve nöbetçi savcının incelemesinin ardından Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. İntihar olayını öğrenen akrabaları sinir krizi geçirdi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. Hiç evlenmediği öğrenilen işadamının Mustafa Ü.'nün borcu bulunmadığı, çevresinde sevilen biri olduğu belirtildi.