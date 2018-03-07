Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
PİYASA - Borsa küresel destekle, dolar cari açıkla yükseldi
Dolar cari açıkla yükseldi
Doğubayazıt'ta çatışma: 1 şehit; 3 terörist öldürüldü
Doğubayazıt'tan acı haber
İçişleri Bakanlığı: Son 1 haftada yurt içinde toplam 13  terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı: Son 1 haftada...
Afrin'deki siviller kentten ayrılıyor
Afrin'deki siviller kentten ayrılıyor

(Görüntülü Haber)İşadamı not bırakıp, tabancayla intihar etti

Haber- Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), ()MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde restoran işleten işadamı Mustafa Ü. (56) 'Ölümümden kimse sorumlu değildir. Artık sırtımdakileri kaldıramıyorum' notu bırakarak evinin yatak odasında tabancayla...

Haber- Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), ()MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde restoran işleten işadamı Mustafa Ü. (56) 'Ölümümden kimse sorumlu değildir. Artık sırtımdakileri kaldıramıyorum' notu bırakarak evinin yatak odasında tabancayla yaşamına son verdi. Atatürk Caddesi'nde bulunan Zeki Ünlü Apartmanı'nın zemininde restoran işleten, ikinci katında ise yaşayan Mustafa Ü., yatak odasında, 'Ölümümden kimse sorumlu değildir. Artık sırtımdakileri kaldıramıyorum" notu bırakarak, intihar etti. Tabancasını çene altına dayayan Mustafa Ü., tek kurşunla yaşamını sonlandırdı. Silah sesini duyan apartman sakinleri, polise haber verdi. Eve gelen polis ekibinin yaptığı kontrolde, Mustafa Ü.'nün yaşamını yitirdiği belirlendi. Mustafa Ü.'nün cesedi, polis ve nöbetçi savcının incelemesinin ardından Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. İntihar olayını öğrenen akrabaları sinir krizi geçirdi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. Hiç evlenmediği öğrenilen işadamının Mustafa Ü.'nün borcu bulunmadığı, çevresinde sevilen biri olduğu belirtildi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314