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(Görüntülü Haber) İş talebine olumsuz yanıt verildiği iddiasıyla kendini yaktı

BALIKESİR'de cezaevinden denetimli serbestlik uygulaması kapsamında çıkan Mustafa B., iş isteklerine olumsuz cevap verildiği iddiasıyla üzerine benzin döküp, kendisini ateşe verdi. Yaralanan Mustafa B., hastanede tedaviye alındı. Balıkesir'de...

BALIKESİR'de cezaevinden denetimli serbestlik uygulaması kapsamında çıkan Mustafa B., iş isteklerine olumsuz cevap verildiği iddiasıyla üzerine benzin döküp, kendisini ateşe verdi. Yaralanan Mustafa B., hastanede tedaviye alındı. Balıkesir'de cezaevinden denetimli serbestlik uygulaması kapsamında çıktığı ve borcu olduğu belirtilen Mustafa B., iddiaya göre, bugün saat 11.30 sıralarında aynı binada hizmet veren Altıeylül ve Karesi belediyelerine giderek iş talebinde bulundu. Mustafa B., her iki belediyeden de taşerona kadro verilmesi nedeniyle Nisan 2018’e kadar işçi alımlarının durdurulduğu cevabını aldı. Bunun üzerine Mustafa B., belediyelerin bulunduğu binanın önünde üzerine benzin döküp kendisini ateşe verdi. Mustafa B.'nin alev alan giysileri, çevredekiler ve itfaiye görevlileri tarafından söndürüldü. Yaralı Mustafa B., 112 Acil Servis ekipleri tarafından Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Karesi Belediye Başkanı AK Partili Yücel Yılmaz, olayın üzücü olduğunu belirterek, "Kayıtlara baktırıyorum. İş başvurusu var mı yok mu diye. Cinnet mi geçirdi, ailevi problemleri mi var, yoksa olay kurgu mu bilemiyorum. Denetimli serbestlik ile bırakılmış, her gün imza atması gerekiyormuş. Bu kişilerin belediyede çalışması da mümkün değil. Olay belediyeye mal edilirse üzülürüz. "

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