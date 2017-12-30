(Görüntülü Haber) İranlılar Van'da eğlenecek
VAN'da tatillerini geçiren ve kent ekonomisine büyük katkı sağlayan İranlı turistler, yılbaşına da Van'da girecek. Kentin cadde ve sokaklarında alışveriş yaparak esnafın yüzünü güldüren İranlılar, yeni yıla Van'da eğlenerek girecek. Terör...
30 Aralık 2017 Cumartesi 12:09
VAN'da tatillerini geçiren ve kent ekonomisine büyük katkı sağlayan İranlı turistler, yılbaşına da Van'da girecek. Kentin cadde ve sokaklarında alışveriş yaparak esnafın yüzünü güldüren İranlılar, yeni yıla Van'da eğlenerek girecek. Terör ve toplumsal olayların azalması İran'a komşu olan Van'a büyük avantajlar yaşatıyor. Son yıllarda İranlı turistlerin tatil için Van'ı tercih etmeye başlaması, esnafın yüzünü güldürürken, çok sayıda yeni otel ve eğlence merkezinin de kurulmasına neden oldu. Sadece bu yıl için yaklaşık 500 bin iranlının geldiği Van'da özellikle hizmet sektörü olarak faliyet gösteren işletmeler, tüm düzenlemelerini de İranlılara dönük yapıyor. Önceki yıllarda oldukça sönük geçen yılbaşı alışverişlerinin artık Van'da da büyük canlılık kazandığı ve renklendiği gözlendi. Kentin mağazalarını doldurarak alışveriş yapan İranlılar, yeni yıla Van'da gireceklerini, fiyat ve konukseverlikten, kentin güzelliklerinde ve sunulan hizmetlerden mennun olduklarını, bir kaç gün kalıp eğlendikten sonra ülkelerine döneceklerini anlattı.
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