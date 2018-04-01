(Görüntülü Haber) İranlı turistlere Van Gölü'nde tekne turu

VAN'a, Nevruz Bayramı tatillerini geçirmek ve Shopping Fest(Alışveriş günleri) için gelen İranlı turistlere, Edremit Belediyesi tarafından Van Gölü'nde tekne turu düzenlendi. Tekne turunun ardından İranlılar, çalınan müzik eşliğinde dans edip, eğlendi. Edremit Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli, "Buraya gelen İranlılar'ın, Van'ı, Edremit'i ve Van denizini görmelerini istedik. Ne kadar keyifli, ne kadar eğlenceli bir yer olduğunu görüp, yaz aylarında da buraya gelmelerini arzu ettiğimiz için bu organizasyonu tertipledik" dedi.



İranlı turistlere, Edremit Belediyesi jest yaptı. Edremit Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli'nin talimatıyla, İranlı turistlere Van Gölü'nde ücretsiz tekne turu yaptırıldı.



Van Gölü üzerinden Akdamar Adası'na tekne turu yapan İranlılar, daha sonra göl sahilinde çalınan müzik eşliğinde dans edip, eğlendi. İranlı turislerle birlikte Kaymakam Çiçekli de tekne turuna katıldı.



Tekne ile Van Gölü'ne açılan turistler, Akdamar Adası'nı görme imkanı da buldu. İranlılar, kendilerine böyle bir imkan sağlayan Kaymakam Çiçekli'ye teşekkür ederken, Van Gölü'ne hayran kaldıklarını da dile getirdi.



Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Çiçekli, İranlılar'ın Van için büyük bir şans olduğunu belirterek, "Buraya gelen İranlılar'ın, Van’ı, Edremit’i ve Van denizini görmelerini istedik. Ne kadar keyifli, ne kadar eğlenceli bir yer olduğunu görüp, yaz aylarında da buraya gelmelerini arzu ettiğimiz için bu organizasyonu tertipledik. Turizme yönelik birçok çalışmamız var. Memleketimizde, daha önce bir halk plajı yoktu. Deniz, kum ve güneş turizminin gereği olan plajlarımız burada yoktu. Bölgedeki güvenlik ortamının oluşmasıyla birlikte turizm imkanlarımızı da ortaya çıkardık ve geçen yaz ilk halk plajımızı açtık. Yaklaşık yüzde 40 civarında katılımcılarımızı, İranlı misafirlerimiz oluşturdu. Günlük yaklaşık 3 ile 5 bin misafirimiz, turistimiz bu plajları kullandı. İnşallah bu sene ikincisini de açacağız ve misafirlerimize Van denizinden daha güzel faydalanmaları için imkanlarımızı oluşturmaya devam edeceğiz" dedi.

