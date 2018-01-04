(Görüntülü Haber) İranlı psikolog hayalleri için ayakkabı ustası oldu

İRAN'daki bir üniversitede psikoloji eğitimi aldıktan sonra mesleğinde yükselmek için ABD'ye gitmeyi amaçlayan Nazenin Jamali (28), Manisa'da ayakkabı ustası oldu. Amerika'nın, İran vatandaşlarını ülkesine doğrudan almadığı için Türkiye üzerinden bu ülkeye gideceğini belirten Jamali, belli bir süre burada kalması gerektiğini, bu süre içinde para kazanmak amacıyla ayakkabıcılar sitesinde çalışmaya başladığını belirtti. Manisa Ayakkabıcılar Sitesi'nde genellikle erkekler çalışırken, İranlı psikolog Nazenin Jamali, sitenin kadın çalışanlarından biri oldu. Ülkesinde üniversitede psikoloji eğitimi alan Jamali, 2 yıl önce inşaat mühendisi eşi ile birlikte Türkiye'ye gelip, Manisa'ya yerleşti. Psikoloji eğitimini ilerletmek ve kendini geliştirmek için aslında ABD'ye gitmeyi hedefleyen Jamali, ABD'nin İran vatandaşlarını doğrudan ülkeye almadığı için Türkiye'de bir süre kalması gerektiğini anlattı. Bu süre içinde yaşamlarını devam ettirmek için iş aradıklarını ve eşinin fabrikada çalışmaya başladığını dile getiren Jamali, kendisinin de ayakkabıcılık yaptığını söyledi. Genellikle erkek çalışanların bulunduğu Manisa Ayakkabıcılar Sitesi'nde yaklaşık 2 yıldır çalıştığını anlatan Jamali, İran'da mesleğini geliştirmek için şartların yeterli olmadığını söyledi. Jamali, şöyle dedi: "Türkiye'ye geldiğimde ayakkabıcılığı bilmiyordum. İlk defa bu işi yapıyorum. Aslında psikoloji mezunuyum. Ama ayakkabıcılığı öğrendim. Zor değil benim için. ABD'ye gitmek istiyorum. Orada üniversiteye gideceğim. Türkiye'de ne kadar kalacağımı bilmiyorum. Esas amacım ABD'de üniversite eğitimimi sürdürmek. Orada şartlar daha iyi. Mesleğimde gelişmek istiyorum. İran'dan ABD'ye gitme ihtimalim yok. Önce burada kalmam gerekiyor." ESNAF ÇOK SEVDİ Manisa Ayakkabıcılar Odası Başkanı Mehmet Narin, sitede ve sektörde çok az kadının çalıştığını belirterek, kadın çalışanları gördükçe mutlu olduklarını söyledi. İranlı psikolog Nazenin Jamali'nin de ayakkabıcılığı öğrendiğini anlatan Mehmet Narin, "Biz kadınların sektöre girmesinden çok memnunuz. Sektörümüzün gidişatını değiştirdiler. Artık burada çalışanlar daha kibar. Kadınlarımız sektöre can ve kan veriyor. Biz çok memnunuz. İngilizcesi çok iyi olduğu için yurtdışı anlaşmalarımızı kolaylıkla yapabiliyor. Fuarlarda ondan çok büyük destek alıyoruz" diye konuştu. Esnaf Mustafa Akgül ise ABD'de eğitimini yükseltme hayali olan İranlı Jamali'nin gitmesini istemediklerini söyledi. Kısa sürede işi öğrendiğini anlatan Akgül, "Burada kalmasını istiyoruz. Kendisini çok seviyoruz. Ayakkabıcılığı ilk defa yapıyor ama kısa sürede öğrendi. Onun yapabildiklerini öğrenmek için 4 yıl çalışması gerekenler oluyor" diye konuştu.