(Görüntülü Haber) İran sınırında 19 Mayıs etkinliğinde At Yarışı yapıldı

Osman BEKLEYEN- Murat ÇAĞLAR/SARAY (Van), () - VAN'ın İran sınırındaki Saray İlçesi'nde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında ilk defa at yarışı yapıldı. Büyük heyecanın yaşandığı yarışlarda dereceye girenler altın ve kupayla ödüllendirildi. Tüm Türkiye'de olduğu Van'da da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı. En ilginç kutlama ise İran sınırındaki Saray İlçesi'nde yapıldı. Saray Kaymakamlığı tarafından organize edilen kutlamalar ilk olarak Kaymakamlık binası önünde başladı. ATATÜRK KOŞUSU Çeşitli etkinliklerin yapıldığı törenler, ilk defa yapılan at yarışıyla renklendi. Programa Saray Belediye Başkan Vekili Kaymakam İbrahim Bayır, kurum amirleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı. Kaymakamlık binası önünde yapılan törenlerin ardından günün en renkli yarışına geçildi. Atatürk Koşusu altında Dönerdere Mahallesi'nden Saray İlçe merkezine kadar olan 4 kilometrelik parkurda at yarışı yapıldı. 10 yarışmacının katıldığı at yarışı ilgiyle izlendi. Büyük mücadele içinde geçen yarış sonucunda birinci Ercan Çelebi, ikinci Nihat Gül, üçüncü ise Ekrem Aracı oldu. Yarış sonucunda dereceye girenler altın ve kupayla ödüllendirildi. Ödülleri veren Belediye Başkan Vekili Kaymakam İbrahim Bayır etkinliğin çok renkli geçtiğini belirterek, var olan bir geleneği canlandırdıklarını söyledi. Bayır, günün anlam ve önemi nedeniyle yarışlarında ayrı bir değer kazandığını ifade etti.