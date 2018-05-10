(Görüntülü Haber) Iraklıların Çorum'da seçim heyecanı
IRAK'ta 12 Mayıs tarihinde yapılacak seçimler için Çorum’da yaşayan Iraklılar da oylarını kullanmak üzere sandık başına gitti. Irak'ta 12 Mayıs Cumartesi günü yapılacak genel seçimler öncesi Çorum'da yaşayan Iraklılar için Kale...
10 Mayıs 2018 Perşembe 15:34
IRAK'ta 12 Mayıs tarihinde yapılacak seçimler için Çorum’da yaşayan Iraklılar da oylarını kullanmak üzere sandık başına gitti. Irak'ta 12 Mayıs Cumartesi günü yapılacak genel seçimler öncesi Çorum'da yaşayan Iraklılar için Kale Mahallesi Aydın Evler'de bir binada seçim sandığı kuruldu. Oy kullanmak isteyen göçmenler, saat 07.00’de binanın önünde toplandı. Polis, bina çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Sokak, barikatlarla trafiğe kapatıldı, oy kullanmak isteyen Iraklılar, üst araması yapılarak içeri alındı. Seçim sorumlusu Wissam Daham Ahmet, 12 Mayıs'ta yapılacak genel seçim öncesi Türkiye’de 6 ilde sandık kurulduğunu ve 6 bine yakın kişinin oy kullanacağını söyledi.
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