(Görüntülü Haber) Iraklı 5300 Türkmen, İslahiye'den Kahramanmaraş'a gitti

Kadir ÇELİK/ İSLAHİYE (Gaziantep), () - GAZİANTEP'in İslahiye İlçesi'ndeki konaklama tesisinde bulunan 5 bin 300 Iraklı Türkmen sığınmacı, Kahramanmaraş'taki konteyner kente gönderildi. Irak'ta terör örgütü DEAŞ'ın saldırılarından 2 yıl önce kaçarak Türkiye'ye sığınan ve İslahiye ilçe merkezine 20 kilometre uzaklıkta bulunan iki nolu konaklama tesisine yerleştirilen Türkmenlerden 5 bin 300'ü, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) tarafından Kahramanmaraş'ın Sivricehöyük Mahallesi'ne kurulan konteyner kentine yerleştirilmek üzere naklediliyor. Konaklama tesislerinde minibüslere bindirilen aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Türkmenler, Kahramanmaraş'a gönderildi.