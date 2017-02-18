(Görüntülü Haber) Irak sınırındaki Derecik Beldesi'nde 20 araç yolda kaldı

Abdullah KAYA/ŞEMDİNLİ (Hakkari), () - HAKKARİ'nin Şemdinli İlçesi'ne bağlı Derecik Beldesi'nde yolun kardan kapalı olması nedeniyle 20 araç yolda kaldı. Şemdinli ilçe merkezine 65 kilometre uzaklıkta bulunan Irak sınırının sıfır noktasındaki Derecik Beldesi'nde 20 araçlık konvoy, taziye için ilçeye doğru yola çıktı. Saat 08.00'de yola çıkan araçlar, 20 kilometre yol gittikten sonra yolun kardan kapalı olması nedeniyle yolda kaldı. Saatlerce yolun açılmasını bekleyenler, araçlardaki küreklerini alarak yolu açmaya çalıştı. Bazı kişiler de kar üzerinde namaz kıldı. Bölgede bulunanlar, karla mücadele ekiplerinin gelip yolu açmasını bekliyor.