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(Görüntülü Haber) Irak'ın kabul etmediği Suriyeliler'e evini tahsis etti

ŞIRNAK'ın Silopi İlçesi'nde Kızılay Şube Başkanı Kemal Türkan, Irak'a gitme başvuruları kabul edilmediği için gidecek yerleri olmayan 23 Suriyeli'ye evlerinde oturma izni verdi. Suriye'deki savaştan kaçıp Türkiye'ye sığınan 23...

ŞIRNAK'ın Silopi İlçesi'nde Kızılay Şube Başkanı Kemal Türkan, Irak'a gitme başvuruları kabul edilmediği için gidecek yerleri olmayan 23 Suriyeli'ye evlerinde oturma izni verdi. Suriye'deki savaştan kaçıp Türkiye'ye sığınan 23 Suriyeli, Irak'taki akrabalarının yanına gitmek üzere Silopi'ye geldi. Ancak, Irak'a gidiş için yaptıkları başvurular kabul edilmedi. Habur Sınır Kapısı'nda Irak'a gitmeleri kabul edilmeyen Suriyeliler'e Türk Kızılayı Silopi Şube Başkanı Kemal Türkan sahip çıktı. Suriye’nin Dara kentinden kaçan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 23 kişi için ilk olarak evlerini tahsis eden Türkan, bunlara gıda ve giyim yardımında da bulundu. Barabaros Mahallesi'ndeki evine Suriyeliler'i yerleştirilen Türkan, şöyle dedi: "Suriye'nin Dara ilinden gelen 23 Suriyeli aile Habur Sınır Kapısı üzerinden Irak’a geçmek istiyordu. Suriyeliler'e izin verilmediği Silopi’de kaldılar. Mağdur olduklarını gördük, yardımda bulunduk. İnsani olarak görevimi yerine getirerek evimi verdim. Yatak yorgan ve ısınmaları için odun ve kömür verdik. Onlara sahip çıktık. Kızılay olarak onlara battaniye ve gıda, giyim yardımında bulunduk. Türkiye, Suriyeliler'e sahip çıkıyor. 3 milyon Suriyeli göçmen var. Bunlara sahip çıkıyor. Biz de Kızılay olarak üzerimize düşen görevi yerine getiriyoruz." Suriyeliler, kendilerine evini tahsis eden ve soğuk kış gününde kendilerine yardımcı olan Kızılay Şube Başkanı Türkan'a teşekkür etti.

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