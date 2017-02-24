Ali KADI/NİĞDE,() NİĞDE'de bir kadın inşaatın 3'üncü katına çıkarak intihar etmek istedi. Eski Terminal Caddesi'nde bir inşaata çıkan 40 yaşındaki Gül D. intihar girişiminde bulundu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve ambulans ile itfaiye ekipleri geldi. Polis ekipleri konuşarak ikna ettikleri kadını intihardan vazgeçirerek aşağı indirdi. Gül D. 112 Acil Servis ekipleri tarafından Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.
(Görüntülü Haber) İntiharı polis önledi
Ali KADI/NİĞDE,() NİĞDE'de bir kadın inşaatın 3'üncü katına çıkarak intihar etmek istedi. Eski Terminal Caddesi'nde bir inşaata çıkan 40 yaşındaki Gül D. intihar girişiminde bulundu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay...
24 Şubat 2017 Cuma 16:02
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