(Görüntülü Haber) İntihar eden liseli toprağa verildi

Haber- Kamera: Cihan KAYA / KÖYCEĞİZ (Muğla), ()MUĞLA'nın Köyceğiz ilçesinde, evde yalnız olduğu sırada kendisini salonun tavanındaki kancaya iple asarak yaşamına son veren lise öğrencisi 18 yaşındaki Muhammet Çoban, toprağa verildi. Köyceğiz Naip Hüseyin Lisesi 12'inci sınıf öğrencisi Muhammet Çoban, geçen pazar günü anne, baba ve kardeşinin Pınarköy Mahallesi'ndeki dedesini ziyarete gitmeleri üzerine Beyobası Mahallesi'ndeki evde yalnız kaldı. Doğuştan kalbi delik olan, uzun süredir tedavi gören ve bu nedenle de bunalımda olduğu ileri sürülen Çoban, evlerinin salonunda tavanda bulunan kancaya iple kendini asarak intihar etti. Daha önce de bir kez intihar teşebbüsünde bulunduğu öğrenilen Çoban'ın cesedi, aynı gün saat 23.00 sıralarında eve dönen ailesi tarafından bulundu. Çoban'ın ölümü üzüntü yarattı. Muğla Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından Çoban'ın cesedi, ailesine teslim edildi. Çoban'ın cenazesi helallik alınması için evlerine getirildi. Ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda saat 09.00'da kılınan namazın ardından aile kabristanlığında toprağa verildi. Baba Sadettin Çoban, annesi Gülhan Çoban ve kardeşi Musa Çoban güçlükle ayakta durabildi. AİLENİN SÖZLERİ YÜREK DAĞLADI Cenazede oğlunun tabutuna kapanan baba Sadettin Çoban, "Oğlum ne olur uyan hadi, birlikte ava gidelim" diyerek gözyaşı döktü. Anne Gülhan ise "Yakışıklı kuzum, canım oğlum, ben senin sınıf arkadaşlarını gördükçe hep sen aklıma gelirsin. Muhammet'im sen canına nasıl kıydın" diye ağlaması yürekleri dağladı. Cenazeye katılan genç liselinin öğretmenleri ve arkadaşları da anne ve babanın ağıtları karşısında gözyaşlarını tutamadı. Muhammet'in arkadaşları "Muhammet çok neşeli bir kişiliğe sahipti. Hepimizi şakalarıyla güldürürdü. Böyle bir şey yapacağı hiç aklımıza gelmezdi. Olayı duyunca yıkıldık" dedi. Öğretmenleri ise "Muhammet başarılı bir öğrencimizdi takdir almıştı. Üniversite sınavlarına canla başla çalışıyordu. Hayat dolu bir gençti. Böyle bir şey yaptığına inanamıyoruz. Sanki yarın çıkıp okula gelecek gibi düşünüyoruz. Allah başta ailesine ve bizlere sabır versin" dedi. Okul Müdürü Latif Bütün, "Gayet sosyal bir çocuktu. Sadece bizim okulda değil, diğer okullarda da sevilen bir öğrencimizdi. Arkadaşlarının da bir sorunu olsa yardımda bulunan girişken, yardımsever bir çocuğumuzdu. Hepimizi çok üzdü" dedi.