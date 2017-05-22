(Görüntülü Haber) İntihar edeceğini yazan İngiliz kadın için seferber oldular

Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), () - MUĞLA'nın Marmaris İlçesi'nde tatil yaparken, sosyal medyadan intihar edeceğini duyuran, psikolojik sorunları bulunduğu belirtilen İngiliz 39 yaşındaki Lisa Jane Hyland için arkadaşları, Interpol ve büyükelçiliği ayağa kaldırdı. Polis tarafından bulunan İngiliz turist, işlemlerinin ardından ülkesine gönderildi.



İngiliz Lisa Jane Hyland, geçen hafta perşembe akşamı tatil için Marmaris'e geldi. 5 yıldızlı bir otele yerleşen Hyland, dün, sosyal medyadan 'Artık dayanamıyorum intihar edeceğim' diye yazıp paylaştı. Yorumu gören Hyland'ın İngiltere'deki arkadaşları, konuyu elektronik posta ve telefonla önce Interpol'e ardından İngiliz büyükelçiliğine bildirdi. İngiltere Ankara Büyükelçiliği, Türk polisiyle irtibata geçerek Hyland'ın kaldığı otelin adresini bildirdi, gözlem altına alınmasını istedi.



KOLUNDA ESKİ KESİ İZLERİ



Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele ve Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Lisa Jane Hyland'ın kaldığı 5 yıldızlı otele gitti. Polis, otel görevlileri ile birlikte Hyland'ın odasına çıkarak kapısını açtığında yatakta oturduğunu gördü. Hyland önce doktor kontrolüne götürüldü, ardından Şehit Nedip Cengiz Eker Polis Merkezi'ne getirildi. Kolunda çok sayıda eski kesi izi bulunan Hyland'ın psikolojik sorunları bulunduğu ve sürekli ilaç aldığı belirtildi.



Otel görevlileri kadının sadece yemek saatlerinde restorana indiğini, odasından hiç çıkmadığını belirtti. Ülkesinde ne iş yaptığı öğrenilemeyen Hyland'ın işlemleri sürerken emniyetin önünde çok sayıda sigara içti. İşlemleri tamamlanan Lisa Jane Hyland, İngiliz bir rehber gözetiminde uçakla ülkesine gönderildi.

