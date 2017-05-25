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(Görüntülü Haber) Interpol'ün aradığı İngiliz kadın, Marmaris'te bulundu

INTERPOL tarafından 3 haftadır kayıp olarak aranan İngiliz 63 yaşındaki Lynn Fitzgerald, Marmaris'deki 3 yıldızlı bir otelde bulundu. Emniyette işlemleri tamamlanan Fitzgerald, rehber gözetiminde uçakla ülkesine gönderildi. İngiliz Lynn...

INTERPOL tarafından 3 haftadır kayıp olarak aranan İngiliz 63 yaşındaki Lynn Fitzgerald, Marmaris'deki 3 yıldızlı bir otelde bulundu. Emniyette işlemleri tamamlanan Fitzgerald, rehber gözetiminde uçakla ülkesine gönderildi.

İngiliz Lynn Fitzgerald, geçen ay ailesine Türkiye'ye bir hafta tatile gideceğini söyleyerek evinden ayrıldı. Marmaris'in turistik İçmeler Mahallesi'nde 3 yıldızlı bir otele yerleşen Fitzgerald, ailesine haber vermeden bu ay başında tatilini uzattı. İngiltere'deki ailesiyle iletişime geçmeyen Fitzgerald, günübirlik kültür turları ve çeşitli etkinliklere katılarak tatilini sürdürdü.

İngiltere'deki ailesi Fitzgerald'tan haber alamayınca, durum Interpol'e bildirildi. Interpol, Fitzgerald hakkında 'kayıp ilamı' çıkardı. Yapılan araştırma sonucunda Fitzgerald'ın İçmeler Mahallesi'nde bir otel kaldığı tespit edilince, Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü'yle irtibata geçildi. Asayiş Büro Amirliği ekipleri, otele gitti. Polis, otel görevlileri ve yeminli tercüman eşliğinde Lynn Fitzgerald'ı, kaldığı odasından aldı. Hastanede doktor raporu alınan Fitzgerald'ın sürekli tebessüm etmesi dikkati çekti. İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ne getirilen Fitzgerald, yapılan işlemler ardından rehber gözetiminde uçakla ülkesine gönderildi.

Marmaris Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, son bir hafta içinde Interpol tarafından aranan üç İngiliz kadın turistin bulunarak ülkelerine gönderildiğini bildirdi.
 

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