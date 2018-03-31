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(Görüntülü Haber) İnternet fenomeninden MATSO seçimlerine videolu destek

Mehmet ÇINAR- Antalya-) SOSYAL medyada 'hayatında ilk kez şelale gören' adam başlığıyla paylaşılan videosuyla fenomen olan Elazığ'ın Bozçanak köyünde oturan 50 yaşındaki İsa Sezeroğlu, Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) Başkanı...

Mehmet ÇINAR- Antalya-) SOSYAL medyada 'hayatında ilk kez şelale gören' adam başlığıyla paylaşılan videosuyla fenomen olan Elazığ'ın Bozçanak köyünde oturan 50 yaşındaki İsa Sezeroğlu, Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) Başkanı Ahmet Boztaş'ın, 1 Nisan Pazar günkü seçimlerine destek için iki video çekti. MATSO Başkanı Ahmet Boztaş'ı destekleyen ve İsa Serzeroğlu'nu da tanıyan bir kişinin ricası üzerine çekildiği öğrenilen videolar sosyal paylaşım sitelerinde hızla yayıldı. İsa Sezeroğlu'nu tanımadığını ve kendisini destekleyenler tarafından videonun hazırladığını öğrendiğini belirten MATSO Başkanı Ahmet Boztaş, Güzel, esprili olmuş dedi. İlk kez şelale gören adam olarak ünlenen İsa Sezeroğlu'nun sosyal medyada hızla yayılan yeni videosunda Ahmet Boztaş için 'İş dünyasının en büyük umudu, konuşmuyorum. Mavi diyorum. Oylar mavi listeye, oylar Ahmet Boztaş'a. Anlatmaya gerek yok. Mükemmel gibi fenomen olan sözlerini de kullanarak Boztaş ve mavi listesine oy istedi. MATSO'nun 1 Nisan'daki seçiminde mevcut başkan Ahmet Boztaş ile rakibi İbrahim Şenli yarışacak.

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