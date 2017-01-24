Mahir ALAN-ADIYAMAN-) ADIYAMAN'da, inşaat kalıplarının arasına sıkışan köpek itfaiye erleri tarafından kurtarıldı. Olay, gece geç saatlerde Karapınar Mahallesi'nde meydana geldi. Bir inşaatın önünde bulunan kapılar arasında sıkışan köpeğin sesini duyanlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye erleri 30 dakika süren çalışmanın ardından köpek sıkıştığı yerden çıkartılarak bırakıldı.
(Görüntülü Haber) İnşaatta sıkışan köpeği itfaiye kurtardı
Mahir ALAN-ADIYAMAN-) ADIYAMAN'da, inşaat kalıplarının arasına sıkışan köpek itfaiye erleri tarafından kurtarıldı. Olay, gece geç saatlerde Karapınar Mahallesi'nde meydana geldi. Bir inşaatın önünde bulunan kapılar arasında sıkışan...
24 Ocak 2017 Salı 10:50
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