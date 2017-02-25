(Görüntülü Haber) İnşaatta madde bağımlısı genci sopayla dövdüler
SAKARYA'nın Erenler İlçesi'nde inşaatta yapıştırıcı soluduğu iddia edilen bir genci sopayla döven 2 kişi bunu kamera ile görüntüledi. Erenler'de bir inşaatta yapıştırıcı olarak kullanılan maddeyi soluduğu iddia edilen genci 2...
25 Şubat 2017 Cumartesi 17:29
SAKARYA'nın Erenler İlçesi'nde inşaatta yapıştırıcı soluduğu iddia edilen bir genci sopayla döven 2 kişi bunu kamera ile görüntüledi. Erenler'de bir inşaatta yapıştırıcı olarak kullanılan maddeyi soluduğu iddia edilen genci 2 kişi sopayla dövdü. 2 kişi genci döverken cep telefonun kamerasıyla görüntü çekti. Karşılık vermeye çalışan genç inşaattan kaçtı. 2 kişi çektikleri görüntüleri sosyal medyada paylaşırken, birçok kişi de görüntüleri paylaştı.
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.