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(Görüntülü Haber)İnşaat yapan ağaç dikecek

ADANA'nın merkez Seyhan Belediyesi, inşaat ruhsatı alanlara ağaç dikme şartı getirdi. 'Daha yaşanabilir bir kent' için harekete geçen Seyhan Belediyesi bürokratları, yeşil alan miktarının arttırılması için çeşitli projeler geliştirdi....

ADANA'nın merkez Seyhan Belediyesi, inşaat ruhsatı alanlara ağaç dikme şartı getirdi. 'Daha yaşanabilir bir kent' için harekete geçen Seyhan Belediyesi bürokratları, yeşil alan miktarının arttırılması için çeşitli projeler geliştirdi. Bu kapsamda belediyeden inşaat ruhsatı alanlara, yapılacak daire sayısı kadar ağaç dikme şartı getiren 'İnşaat Ruhsatı Alımı Aşamasında Ağaç Dikim Yönetmeliği' hazırlandı. Yönetmeliğe göre inşaat ruhsatı alanlar Aliya İzzet Begoviç Bulvarı ile Mavi Bulvar arasında bulunan Kent Ormanı'na 1 ağaç dikecek. Başlattıkları projeyle ilgili konuşan Seyhan Belediyesi Başkanı CHP'li Zeydan Karalar, yoğun bir yapılaşmanın bulunduğu ilçede yeterli ölçüde yeşil alan bulunmadığını söyledi. Uluslararası standartlara göre kişi başına yeşil alanın 10 metrekare olması gerektiğini belirten Zeydan Karalar, "Oysa bizde 1,5 metrekare. Bunu hızla arttırmaya çalışıyoruz ama bu kısa zamanda olmuyor" dedi. Yeşil alanı arttırmanın doğayı da korumak anlamına geldiğini aktaran Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar, şunları kaydetti: "Yeşil alanı arttırma çabası içindeki arkadaşlarımız her inşaat alanına yani her bir daire için bir ağaç diktirme yönünde adım attılar. Bu da Adana'daki yeşil alan miktarını arttıracak. Zaten çokça park yapıyoruz. Bu da kişi başına düşen yeşil alanı arttıracak. Bizim hedefimiz Avrupa standartı olan 10 mertekareye çıkmak. Seyhan Belediyesi ilklerin belediyesi olduğu için yeşil alan konusunda da bir ilki yapıyoruz. Adana tarihin, sanatın, sanayinin, kültürün ve ticaretin kenti, tarım kenti, mutlu insanların kentiydi. Böyleydi ama ne yazık ki göçlerle ve sanayinin gerilemesiyle böyle bir hal aldı. Günlük işler yaparak iyi bir belediye başkanı olduğumu söylemiyorum. Kenti dönüştürürsek, değiştirirsek, insanların onuruna yakışır bir kent haline getirirsek o zaman görevimizi yapmış oluruz. İnşaat ruhsatı alınca ağaç dikme şartını görenler tepki vermediler tam tersi büyük bir mutlulukla karşıladılar. Yani yeşile kim karşı çıkabilir ki? Yeşil sağlık, doğa, güzellik demektir."

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