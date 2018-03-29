(Görüntülü Haber) “İnşaat sektörü bizim petrolümüzdür”

Gökçe KARAKÖSE-Ömer HASAR/İSTANBUL, () - İSTANBUL Aydın Üniversitesi, Mühendisler Vakfı, Vatan Eğitim ve Teknoloji Vakfı işbirliğiyle “İnşaat Teknolojileri ve Mühendislik Zirvesi” Clarion Hotel Golden Horn İstanbul’da gerçekleşti. Vatan Eğitim ve Teknoloji Vakfı adına açılış konuşması yapan Çevre ve Şehircilik Eski Bakanı Dr. Erdoğan Bayraktar, “En ileri teknolojileri inşaat sektörüne taşıyacağız. İnşaat sektörü bizim petrolümüzdür. Bizim ileri teknolojiyle inşaatçılık yapmamız lazım. Yurt dışında inşaat sektöründe oyun kurucu olacak ve gelişmiş ülkelerin safına geleceğiz” dedi. Türk mühendisliğinin dünyada hak ettiği yeri almasını hedefleyen, küresel rekabet gücüne ulaşıp fark yaratmak isteyen kurum ve kuruluşlar, akademisyenler, sivil toplum kuruluşları ve özel sektördeki isimlerin buluştuğu zirvede, inşaat teknolojileri ile ilgili en çağdaş bilgiler, fütüristik teknolojiler, inovatif çalışmalar, teori ve uygulama alanındaki son yenilikler ele alındı. “DÜNYADA SÖZ SAHİBİ OLMAK İÇİN RUTİNİN DIŞINA ÇIKMALIYIZ” Dünyada söz sahibi olabilmek için rutinin dışına çıkılması gerektiğine değinen Çevre ve Şehircilik Eski Bakanı Dr. Erdoğan Bayraktar, dünyanın teknolojiyle değişip geliştiğini, buna ayak uydurulması gerektiğini vurguladı ve şunları söyledi: “Teknolojik gelişmelere katkı yapabilir ve ileriye yönelik bir milat başlatabilirsek çalışmaları yürütebiliriz. Devletimiz de bu konularda çalışmalar yürütüyor çünkü hükümetimiz bunun bilincinde. İnşaat sektörü olarak ne gibi katkılar yapabileceğimizi irdelememiz gerekiyor. Biz çocuklarımızı, firmalarımızı, kurumlarımızı Ar-Ge ve inovasyonla desteklemek, kurumlaştırmak, dijital teknolojiyle tanıştırmalı ve bu doğrultuda adım atmalıyız. Rutin çalışan rızkını bulur karnını doyurur ama dünyada ana aktör olabilmek, söz sahibi olmak için mutlaka rutinin dışına çıkmamız gerekiyor. Bu da çok çalışarak, istişare ederek ve en ileri teknolojiyi ülkeye taşıyarak olur.” “BİLGİYİ İYİ KULLANAN İNSANLAR YETİŞTİRMEMİZ LAZIM” Bilgi transferinin kolaylaştığını ve bunun bir avantaj olduğunu söyleyen Bayraktar, “Bilgiyi iyi kullanan insanlar yetiştirmemiz lazım. Böylece dünyanın en ileri ürünlerinin ülkemizde nasıl üretebileceğinin çaresini aramız gerekli. Dünyanın en ileri teknolojilerini kendi ülkesinde uygulayabilen, ara teknik elemanlar yetiştirmeliyiz. Onların da üniversite mezunu, en az 2-3 dil bilen ve teknisyen özelliğine sahip insanlar olması gerekiyor. Güney Kore zor şartlarda dünyada ana aktör oldu. Japonya’da da kişi başına gelir 50 milyonun üzerinde, Türkiye mutlaka bunu yakalamak durumundadır. Bunun için inşaat teknolojilerine önem veriyoruz. Çünkü biz en iyi inşaatı biliyoruz” dedi. “BİZİM DERDİMİZ BETON YIĞINLARI YAPMAK DEĞİL” “Birileri her yeri beton yığını doldurdunuz diyor ancak bizim derdimiz beton yığını yapmak değil, düzenli, kaliteli, yeşil alanı bol inşaatlar yapmak ve inşaat teknolojileriyle dünyanın gündemine gelmektir” diyen Bayraktar şu ifadelerde bulundu: “Dünyada önemli pastadan pay almak için mücadele ediyoruz. Ülkede şehir nüfusu yüzde 77’lere çıktı ve deprem ülkesiyiz. Şehirlerimizi düzenli hale getirebilmek için diyoruz ki kentsel dönüşüm elzemdir. Türkiye’nin gerçeğidir ve kaçınılmazdır. Kentsel dönüşüm şehirlerimizi kurtaracak projedir. Esas amaçlanan hayat kalitesinden, güvenli ortamlara varıncaya kadar modern hayatın getirdiği parklar, bahçeler, eğitim tesislerini beraber planlayacak yapılardır. Kentsel dönüşümle Türkiye’nin petrolü olan inşaat sektörüyle malzeme üretimini geliştirerek malzeme satmalıyız. Gelişmekte olan ülkelerde oyun kurucu olalım, şehirler kurup, köprüler, tüneller yapalım. Malzemesini de Türkiye’den satalım. Kentsel dönüşümün önemli hedeflerinden bir tanesi de budur. Güçlü olmalıyız, güçlü olmazsak hakkımızı dahi arayamayız.” “ÜNİVERSİTELER PRATİĞE DÖNÜŞMÜŞ EĞİTİMİ ORTAYA ÇIKARMALI” İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Mustafa Aydın, ülke ekonomisinde inşaat sektörünün önemli bir yeri olduğunu ve üniversitelerin sanayi ve kamuoyu işbirliğinin etkin ve aktif olması gerektiğini vurguladı. Üniversitelerin pratiğe dönüşmüş eğitimi ortaya çıkarması gerektiğini söyleyen Aydın, “ Sektörlere insan kaynağı yetiştiren kurumlar üniversitelerdir ve öğrencilerin eğitim sürecinde eğitimlerini sektörde uygulayabilir olması gereklidir. Pratiğe dönüşmüş bir eğitimi ortaya çıkarmamız lazım. Eğitim gören öğrencilerin muhakkak haftanın belirli günleri o sektöre gidip üniversitede almış oldukları teorik bilgileri pratiğe dönüştürmeleri ve uygulamaları görmesi önemlidir. Bizim öğrencilerimizin tamamı üniversitede aldığı eğitimi pratiğe dönüştürüyorlar ve mezun olmadan iş bulma fırsatı yakalıyorlar. Bilginin, ürüne dönüşmesi, ürüne dokunulması, ürüne değer katmakla anlamlandırılır. Aksi takdirde çöpe atarsınız ve hiçbir anlam ifade etmez” dedi. “EKONOMİMİZDE İNŞAAT SEKTÖRÜ ÖNEMLİ BİR YER TUTUYOR” Dr. Mustafa Aydın, inşaat sektörünün hızla ilerlediğini, 250 büyük yatırımcı içerisinden 40’dan fazla Türk firmasının yer aldığını ve ekonomide inşaat sektörünün önemli bir yer tuttuğunu söyledi. Aydın, sözlerine şöyle devam etti: “50 yıl önce tarlaları sabanla sürüyorduk. Biraz daha ilerledikçe insan gücü ve hayvan gücüyle yapmaya başladık. Bugün artık neredeyse traktör bile kullanmıyor, başka araç gereçler kullanıyoruz. Günümüzün ihtiyaçlarına cevap verecek binaları yapabilmemiz için 4. Sanayi Devrimi’nin ön görmüş olduğu teknolojik gelişmeyi bunlara yansıtmak zorundayız. Arz ve talep dengesine baktığımızda insanlar kaliteli yaşam arayışındalar. Güncel hayata bakıldığında ise sosyal ortamlarda binasız bir hayat olamayacağı gerçeğiyle baş başa kalıyoruz” Özel sektör ve akademik çevreden 200’ü aşkın kişinin katıldığı zirvede, mühendisliğe genel bakış, Türk Mühendisliği’nin gelişmesinde teknolojinin önemi ele alındı. İnşaat teknolojilerindeki son buluşlar, bilgi teknolojilerinin yapı sektöründe ve mühendislikte önemi, Endüstri 4.0 teknolojilerinde inşaat uygulamaları, yapılarda çok boyutlu modellemenin önemi, nano partikül teknolojisiyle ekolojik binalara dünyadan örneklerin sunulduğu zirvede, üniversitelerdeki mühendislik eğitimi ve uygulama yeterliliği gibi pek çok konuya yer verildi.